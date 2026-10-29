मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

किसने रखा था सबसे पहले करवा चौथ का व्रत? जानिए मां पार्वती, देवियों के देवासुर संग्राम और पतिव्रता करवा से जुड़ी 5 पौराणिक कथाएं

सुहागिनों के सबसे पावन पर्व करवा चौथ के उद्भव को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं प्रचलित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सबसे पहले यह व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने महादेव शिव के लिए रखा था, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 02:09:19 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 02:09:19 PM (IST)
किसने रखा था सबसे पहले करवा चौथ का व्रत? जानिए मां पार्वती, देवियों के देवासुर संग्राम और पतिव्रता करवा से जुड़ी 5 पौराणिक कथाएं

धर्म डेस्क। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला अखंड सौभाग्य का महापर्व 'करवा चौथ' भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य निष्ठा, प्रेम और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और संकटों से रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।

धार्मिक ग्रंथों और लोक-परंपराओं में करवा चौथ के उद्भव को लेकर कई प्राचीन कथाएं मिलती हैं। सबसे पहले यह व्रत किसने रखा और किन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत हुई, इसका उल्लेख सतयुग से लेकर महाभारत काल तक मिलता है।

आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के इतिहास से जुड़ी 5 प्रमुख पौराणिक कथाएं-

1. आदिशक्ति मां पार्वती ने किया था प्रथम व्रत

मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ का पहला व्रत स्वयं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने देवाधिदेव भगवान शिव के लिए रखा था-

  • अखंड सौभाग्य की प्राप्ति: मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने और सदा अखंड सुहागन बने रहने के लिए कार्तिक चतुर्थी पर यह कठिन तप और उपवास किया था।

  • शिव-पार्वती पूजन की परंपरा: इसी कारण करवा चौथ की शाम की पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की संयुक्त पूजा का मुख्य विधान है, ताकि वैवाहिक जीवन शिव-शक्ति की भांति अटूट बना रहे।

2. देवासुर संग्राम में देवताओं की पत्नियों ने रखा व्रत

पौराणिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम छिड़ा, तो दानव भारी पड़ने लगे और देवताओं की पराजय का संकट गहरा गया। चिंतित देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मदेव ने देव-पत्नियों को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन निर्जला व्रत रखने का उपाय सुझाया।


देवियों ने पूर्ण निष्ठा से अपने पतियों की सुरक्षा और विजय के लिए व्रत किया। इस तपोबल के प्रभाव से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। माना जाता है कि तभी से संकट निवारण और पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत लोक-परंपरा का हिस्सा बना।

3. महाभारत काल: द्रौपदी ने पांडवों के संकट निवारण के लिए किया उपवास

महाभारत काल में भी करवा चौथ के व्रत का ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है। जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे, तब शेष पांडवों पर कई गंभीर संकट आ गए थे।

व्याकुल द्रौपदी ने जब भगवान श्रीकृष्ण से रक्षा का उपाय पूछा, तो कन्हैया ने उन्हें कार्तिक मास की चतुर्थी का व्रत रखने को कहा। द्रौपदी द्वारा इस विधि-विधान का पालन करने के बाद पांडवों के सभी कष्ट दूर हुए और उनका राज-काज सुरक्षित रहा।

4. पतिव्रता 'करवा' की कथा: जब यमराज को भी झुकना पड़ा

करवा चौथ का नाम जिस पतिव्रता स्त्री के नाम पर पड़ा, उसकी कथा सतीत्व के सामर्थ्य को दर्शाती है। एक बार एक पतिव्रता स्त्री 'करवा' के पति का पैर नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पति की पुकार सुनकर करवा दौड़ी और अपने सतीत्व के बल पर एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया।

करवा सीधे यमराज के पास पहुंची और पति के प्राण बचाने तथा मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की मांग की। यमराज ने जब कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है, तो करवा ने अपने तपोबल से यमराज को ही भस्म करने की चेतावनी दे दी।

सती के तपोबल से भयभीत होकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरायु (दीर्घायु) होने का वरदान दिया।

5. रानी वीरावती की कथा: भाई के छल से टूटा व्रत और 12 महीने की तपस्या

करवा चौथ की पारंपरिक पूजा में इंद्रप्रस्थपुर के वेद शर्मा ब्राह्मण की पुत्री वीरावती की कथा विशेष रूप से सुनी जाती है। वीरावती ने विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। अत्यधिक भूख-प्यास से व्याकुल बहन की दशा भाइयों से नहीं देखी गई। उन्होंने पीपल के पेड़ की आड़ में आतिशबाजी और छलनी से कृत्रिम प्रकाश फैलाकर बहन को नकली चंद्रमा दिखा दिया और भोजन करा दिया।

छल से व्रत टूटने के कारण वीरावती का पति तुरंत अदृश्य (अचेत) हो गया। वीरावती को जब अपनी भूल का आभास हुआ, तो उसने पश्चाताप करते हुए पूरे एक वर्ष तक प्रत्येक माह की संकष्टी चतुर्थी का कठोर व्रत रखा। अगले वर्ष करवा चौथ पर विधिपूर्वक व्रत संपन्न होने पर माता पार्वती की कृपा से उसे उसका पति पुनः जीवित और स्वस्थ प्राप्त हुआ।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।