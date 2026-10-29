किसने रखा था सबसे पहले करवा चौथ का व्रत? जानिए मां पार्वती, देवियों के देवासुर संग्राम और पतिव्रता करवा से जुड़ी 5 पौराणिक कथाएं

धर्म डेस्क। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला अखंड सौभाग्य का महापर्व 'करवा चौथ' भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य निष्ठा, प्रेम और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और संकटों से रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।

धार्मिक ग्रंथों और लोक-परंपराओं में करवा चौथ के उद्भव को लेकर कई प्राचीन कथाएं मिलती हैं। सबसे पहले यह व्रत किसने रखा और किन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत हुई, इसका उल्लेख सतयुग से लेकर महाभारत काल तक मिलता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के इतिहास से जुड़ी 5 प्रमुख पौराणिक कथाएं- 1. आदिशक्ति मां पार्वती ने किया था प्रथम व्रत मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ का पहला व्रत स्वयं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने देवाधिदेव भगवान शिव के लिए रखा था- अखंड सौभाग्य की प्राप्ति: मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने और सदा अखंड सुहागन बने रहने के लिए कार्तिक चतुर्थी पर यह कठिन तप और उपवास किया था।

शिव-पार्वती पूजन की परंपरा: इसी कारण करवा चौथ की शाम की पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की संयुक्त पूजा का मुख्य विधान है, ताकि वैवाहिक जीवन शिव-शक्ति की भांति अटूट बना रहे। 2. देवासुर संग्राम में देवताओं की पत्नियों ने रखा व्रत पौराणिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम छिड़ा, तो दानव भारी पड़ने लगे और देवताओं की पराजय का संकट गहरा गया। चिंतित देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मदेव ने देव-पत्नियों को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन निर्जला व्रत रखने का उपाय सुझाया।

देवियों ने पूर्ण निष्ठा से अपने पतियों की सुरक्षा और विजय के लिए व्रत किया। इस तपोबल के प्रभाव से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। माना जाता है कि तभी से संकट निवारण और पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत लोक-परंपरा का हिस्सा बना। 3. महाभारत काल: द्रौपदी ने पांडवों के संकट निवारण के लिए किया उपवास महाभारत काल में भी करवा चौथ के व्रत का ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है। जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे, तब शेष पांडवों पर कई गंभीर संकट आ गए थे। व्याकुल द्रौपदी ने जब भगवान श्रीकृष्ण से रक्षा का उपाय पूछा, तो कन्हैया ने उन्हें कार्तिक मास की चतुर्थी का व्रत रखने को कहा। द्रौपदी द्वारा इस विधि-विधान का पालन करने के बाद पांडवों के सभी कष्ट दूर हुए और उनका राज-काज सुरक्षित रहा।