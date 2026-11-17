नईदुनिया न्यूज,ओंकारेश्वर। ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर परंपरा के अनुसार मंगलवार को गोपाष्टमी पर मंदिर में विशेष पूजन-अर्चन किया गया। भगवान को गुड़ और आटे से निर्मित विशेष प्रसाद (टुकड़ी) का भोग अर्पित कर विधि-विधान से पूजा की गई। इसके बाद ढोल-ढमाकों के साथ भगवान को सांकेतिक रूप से 15 दिवसीय मालवा भ्रमण के लिए रवाना किया गया।

मान्यता है कि भगवान मालवा क्षेत्र में 15 दिनों तक भ्रमण करने के बाद भैरव अष्टमी पर ओंकारेश्वर वापस लौटते हैं। इस दौरान मंदिर में रात्रि में शयन आरती, झूला और चोपड़ की सजावट नहीं होगी। मंदिर ट्रस्ट के पंड़ित आशीष दीक्षित ने बताया कि गोपाष्टमी पर भगवान के लिए गुड़ और आटे से सवा मन टुकड़ी तैयार कर भोग लगाया गया है। इसके बाद मंदिर परिसर में विराजित पंचमुखी गणेश सहित अष्टविनायक गणेश का पूजन हुआ। यह परंपरा वर्षों से राजपरिवार द्वारा निभाई जा रही है।