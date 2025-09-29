Shardiya Navratri 2025: 30 सितंबर को महाअष्टमी तो 1 को मनाई जाएगी शारदीय नवरात्र की नवमी, जानें क्या रहेगा कन्या पूजन का मुहूर्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दस दिवसीय शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) अब अपने अंतिम चरण में है। इस मंगलवार को कुल परंपरानुसार अष्टमी एवं बुधवार को नवमी पूजन होगा। इस अवसर पर शहर के माता मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगेगी। इसके साथ ही कन्या पूजन के आयोजन भी होंगे। माता का मनोहारी शृंगार होगा। ज्योतिर्विद विनायक तिवारी ने बताया कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 04 बजकर 32 मिनट से 30 सितंबर को शाम 06 बजकर 06 मिनट पर होगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी जो 1 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 01 मिनट बजे तक रहेगी।
एयरपोर्ट रोड स्थित हंसदास मठ पर महामंडलेश्वर स्वामी रामचरणदास महाराज के सान्निध्य में मंगलवार को सुबह 9 से 12 बजे तक दुर्गा सप्तशती से महायज्ञ के बाद कन्या भोज एवं कन्या पूजन सहित विभिन्न अनुष्ठान होंगे। अमित दास महाराज ने बताया कि मठ पर नवरात्रि के पहले दिन से ही प्रतिदिन 11 विद्वान आचार्यों के निर्देशन में हंसदास संस्कृत विद्यापीठ के वेदपाठी बटुकों द्वारा मां अन्नपूर्णा, मां गायत्री एवं मां सरस्वती के समक्ष संपुटित दुर्गा सप्तशती के पाठ भी जारी हैं।
गायत्री शक्तिपीठ केशर बाग इंदौर में आयोजित 09 दिवसीय 9 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति बुधवार को नवमी पर होगी। इसमें महिला, पुरूष व बच्चे भाग लेकर यज्ञीय उर्जा की आत्मसातकर यज्ञ में भाग ले रहे है। शक्तिपीठ के सजल तिवारी ने बताया कि यज्ञ संचालन करते हुए पंडित प्रतीक चर्तुवेदी ने कहा कि यज्ञ सब कामनाओ से पूर्ण करने वाला होता है। यज्ञ के समान के पवित्र कार्य मनुष्यों को कराना चाहिए। इस अवसर पर नम्रता तिवारी, बलराम राठौर, गुलाब राव, कुसुम श्रीवास्तव, मीनाक्षी कनाडे, रचना कटरे आदि मौजूद थे।
आर्ट आफ लिविंग के तीन दिवसीय आयोजन में ओमनी रेसीडेंसी बांबे हास्पिटल चौराहा पर सोमवार को सेवाभावी नर्सों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। मंगलवार को विश्वशांति के लिए सुबह 7.30 बजे विश्व शांति के लिए नवचंडी होम होगा। श्री श्री ज्ञान मंदिर की 201 कन्याओं का पूजन एवं भोज होगा।
यह भी पढ़ें- Dussehra 2025: दशहरे पर करें इन चीजों का दान, धन-धान्य और सुख-समृद्धि का मिलेगा आशीर्वाद
संस्था फिटनेस ग्रुप द्वारा महासप्तमी पर वायर चौराहा स्थित मां कालका देवी मंदिर पर महाआरती, कन्या पूजन, फलाहारी भंडारा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्था के कमलेश गौहर एवं मनोज मोर्ने ने बताया कि महाआरती के बाद 31 कन्याओं का पाद पूजन किया। साथ ही फरियाली भंडारा शुरू हुआ, जिसमें 20 हजार से भक्तों को फरियाली महाप्रसाद वितरित की जाएगी।इस अवसर पर सुनील नालिया , उमेश मदावी, सतपाल सिंह विग , अंकुश गर्ग , करण भूरिया आदि मौजूद थे।