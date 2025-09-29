Shardiya Navratri 2025: 30 सितंबर को महाअष्टमी तो 1 को मनाई जाएगी शारदीय नवरात्र की नवमी, जानें क्या रहेगा कन्या पूजन का मुहूर्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दस दिवसीय शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) अब अपने अंतिम चरण में है। इस मंगलवार को कुल परंपरानुसार अष्टमी एवं बुधवार को नवमी पूजन होगा। इस अवसर पर शहर के माता मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगेगी। इसके साथ ही कन्या पूजन के आयोजन भी होंगे। माता का मनोहारी शृंगार होगा। ज्योतिर्विद विनायक तिवारी ने बताया कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 04 बजकर 32 मिनट से 30 सितंबर को शाम 06 बजकर 06 मिनट पर होगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी जो 1 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 01 मिनट बजे तक रहेगी।

कन्या भोज एवं कन्या पूजन सहित विभिन्न अनुष्ठान होंगे एयरपोर्ट रोड स्थित हंसदास मठ पर महामंडलेश्वर स्वामी रामचरणदास महाराज के सान्निध्य में मंगलवार को सुबह 9 से 12 बजे तक दुर्गा सप्तशती से महायज्ञ के बाद कन्या भोज एवं कन्या पूजन सहित विभिन्न अनुष्ठान होंगे। अमित दास महाराज ने बताया कि मठ पर नवरात्रि के पहले दिन से ही प्रतिदिन 11 विद्वान आचार्यों के निर्देशन में हंसदास संस्कृत विद्यापीठ के वेदपाठी बटुकों द्वारा मां अन्नपूर्णा, मां गायत्री एवं मां सरस्वती के समक्ष संपुटित दुर्गा सप्तशती के पाठ भी जारी हैं।