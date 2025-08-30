मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Mahalakshmi: महाराष्ट्रीयन परिवारों में रविवार को होगा ज्येष्ठा-कनिष्ठा गौरी का आगमन

    भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र मे विशेष मुहूर्त पर स्थापना होगी। सर्व प्रथम गौरी को सम्पूर्ण घर मे घुमाकर घर का अवलोकन कराया जाएगा।

    By ramkrashna Mule
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 08:37:56 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 08:41:20 PM (IST)
    Mahalakshmi: महाराष्ट्रीयन परिवारों में रविवार को होगा ज्येष्ठा-कनिष्ठा गौरी का आगमन
    महालक्ष्‍मी ज्येष्ठा-कनिष्ठा गौरी।

    HighLights

    1. तीन दिनी महालक्ष्मी पर्व में लगेगा छप्पन भोग।
    2. इस अवसर पर थाली और घंटी बनाई जाएगी।
    3. नवमी पर दही चावल का भोग लगाकर विदाई।

    इंदौर। महाराष्ट्रीयन परिवार में तीन दिनी महालक्ष्मी पर्व की शुरुआत रविवार से होगी। इस अवसर पर कुमकुम के छापे बनाकर ज्येष्ठा-कनिष्ठा गौरी का आगमन घर में होगा।इस अवसर पर विशेष साज-सज्जा के बीच भगवान गणेश के साथ उनकी कुल परंपरा से चली आ रही मूर्तियां को विराजित किया जाएगा। इस अवसर पर थाली, घंटी बनाई जाएगी।

    गोयल विहार निवासी रेखा कुडाणेकर ने बताया कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र मे विशेष मुहूर्त पर स्थापना होगी। सर्व प्रथम गौरी को सम्पूर्ण घर मे घुमाकर घर का अवलोकन कराया जाएगा।

    शाम को महिलाओ के हल्दी कुमकुम का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। दूसरे दिन नवमी तिथि को महापूजा पश्चात 16 प्रकार के विभिन्न व्यंजनों महाभोग लगा कर पूरन की थाली सजाकर आरती की जाएगी। तीसरे दिन नवमी तिथि को दही चावल का भोग लगाकर विदाई दी जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.