    Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए खास दिन, जानिए महत्व, पूजा विधि और शुभ समय

    Mahashivratri 2026: भगवान शिव की आराधना और कृपा प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 03:34:14 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 03:39:45 PM (IST)
    Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए खास दिन, जानिए महत्व, पूजा विधि और शुभ समय
    महाशिवरात्रि 2026 त्योहार का धार्मिक महत्व पढ़िए

    1. महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी
    2. शिव पूजन से सुख-समृद्धि की मान्यता है
    3. शिव-पार्वती विवाह की स्मृति में मनाया जाता है

    धर्म डेस्क: महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2026 Date) भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की स्मृति में व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के बाद फाल्गुन माह की शुरुआत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में 2 फरवरी से फाल्गुन माह आरंभ होगा। इस महीने का शिव भक्तों को विशेष इंतजार रहता है, क्योंकि इसी माह महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में विशेष सजावट, जलाभिषेक और रात्रि जागरण किया जाता है। जानिए महाशिवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक मान्यता और पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।

    क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि

    पौराणिक कथाओं के अनुसार, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। इसी स्मृति में हर वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है।


    महाशिवरात्रि 2026 की तिथि और समय

    वैदिक पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा।

    • फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की शुरुआत: 15 फरवरी, शाम 05:34 बजे

    • चतुर्दशी तिथि का समापन:16 फरवरी, शाम 06:04 बजे

    पूजा के शुभ मुहूर्त

    • संध्या पूजा का शुभ समय: शाम 05:54 बजे से रात 09:03 बजे तक

    • मध्य रात्रि पूजा मुहूर्त: रात 09:03 बजे से 12:12 बजे तक

    धार्मिक मान्यता है कि इन मुहूर्तों में शिव पूजन और अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।

    महाशिवरात्रि पर क्या करें, क्या न करें

    महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। 11 या 21 बिल्वपत्र अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान शिव मंत्रों का जप, शिव चालीसा और व्रत कथा का पाठ करें। इस दिन दान-पुण्य, मंदिर की सफाई और शांत व्यवहार का विशेष महत्व है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

