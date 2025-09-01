मेरी खबरें
    Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुदर्शी पर बन रहे हैं कई मंगलकारी योग, इस समय करें पूजा प्राप्त होगी विशेष कृपा

    जगत के पालनहार भगवान विष्णु की लीला अपरंपार है। अपने भक्तों पर जग के नाथ भगवान विष्णु विशेष कृपा बरसाते हैं। अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi 2025 Shubh Yoga) के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की हर परेशानी दूर होगी। साथ ही घर में सुख शांति और खुशहाली आएगी।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 05:45:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 05:45:37 PM (IST)
    Anant Chaturdashi 2025 पर बन रहे हैं कई मंगलकारी योग।

    HighLights

    1. भाद्रपद महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है।
    2. अनंत चतुर्दशी 06 सितंबर को मनाई जाएगी।
    3. भगवान विष्णु की पूजा से हर कामना पूरी होती है।

    धर्म डेस्क। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के दिन अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi 2025) मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवन विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर श्रीहरि की पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है।

    इस दिन बन रहे हैं कई योग

    ज्योतिषियों की मानें तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुकर्मा और रवि योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान गणेश और विष्णु जी की पूजा करने से सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। साथ ही सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं...

    कब है अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त (Anant Chaturdashi 2025 Shubh Muhurat)

    06 सितंबर को देर रात 03 बजकर 12 मिनट पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं, 07 सितंबर को देर रात 01 बजकर 41 मिनट पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 06 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी।

    अनंत चतुर्दशी पर बन रहे हैं ये शुभ योग (Anant Chaturdashi Shubh Yog)

    भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सुकर्मा और रवि योग का निर्माण हो रहा है। सुकर्मा योग का संयोग दिन में 11 बजकर 52 मिनट से है। ज्योतिष सुकर्मा योग को बेहद शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल प्राप्त होगा।

    इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। रवि योग का संयोग सुबह 06 बजकर 02 मिनट से लेकर देर रात 10 बजकर 55 मिनट तक है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलेगा।

    इस दिन के नक्षत्र एवं चरण

    भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग है। धनिष्ठा नक्षत्र देर रात 10 बजकर 55 मिनट तक है। इसके साथ ही गर एवं वणिज करण के योग हैं। इन योग में गणपति बप्पा की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी।

    पंचांग

    सूर्योदय - सुबह 06 बजकर 02 मिनट पर

    सूर्यास्त - शाम 06 बजकर 37 मिनट पर

    चन्द्रोदय- शाम 05 बजकर 52 मिनट पर

    चंद्रास्त- सुबह 05 बजकर 19 मिनट पर

    ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 30 मिनट से 05 बजकर 16 मिनट तक

    विजय मुहूर्त - दोपहर 02 बजकर 25 मिनट से 03 बजकर 15 मिनट तक

    गोधूलि मुहूर्त - शाम 06 बजकर 37 मिनट से 07 बजकर 00 मिनट से

    निशिता मुहूर्त - रात्रि 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 42 मिनट तक

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

