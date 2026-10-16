देवास की माता टेकरी: रक्त की बूंदें गिरने से बना रक्तपीठ, 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर ढाई हजार साल पुराना मंदिर

चंद्रप्रकाश शर्मा, देवास। साहित्य, कला और अध्यात्म की नगरी देवास मप्र का प्रमुख स्थल है। किवदंती है कि दो देवियों के वास के कारण ही इस शहर नाम देवास पड़ा, वहीं कुछ इतिहासविद कहते हैं कि दिवासा नामक अंग्रेज व्यापारी के यहां आगमन के चलते इसका नाम देवास हुआ, लेकिन धार्मिक आस्था ने देवियों के वास को ही देवास नाम का इतिहास माना। मालवा क्षेत्र में इंदौर और उज्जैन के बीच बसे देवास में वैसे तो कई दर्शनीय और स्थल हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है माता टेकरी। यहां मां तुलजा भवानी (बड़ी माता) व चामुंडा मां (छोटी माता) विराजमान हैं। आपको बताते हैं माता टेकरी का इतिहास और यहां पहुंचने के मार्ग के बारे में...।
देवास की पहचान माता टेकरी से है। इसीलिए इसे देवियों का वास कहा जाता है। माता टेकरी पर मां तुलजा भवानी और चामुंडा माता विराजित हैं। कहा जाता है कि यहां माता सती के रक्त की बूंदें गिरी थीं, जिस कारण यह रक्तपीठ बना। यहां अनेक सिद्ध संतों ने तपस्या की।
नाथ संप्रदाय का यहां जुड़ाव रहा। गुरु गोरखनाथ, राजा भर्तृहरि, शीलनाथ महाराज इनमें अग्रणी हैं। संगीत मनीषी पं. कुमार गंधर्व ने भी माता टेकरी के नीचे ही संगीत साधना की और देवास का नाम देश-विदेश तक पहुंचाया। शारदीय नवरात्र में यहां देशभर से लाखों लोग आते हैं। रातभर माता मंदिर के पट खुले रहते हैं।
टेकरी की ऊंचाई लगभग 300 फीट है। इतिहासकार इसे ढाई हजार साल पुराना मानते हैं। यह पवार और होलकर दोनों राजवंशों की राजधानी रही। इस लिहाज से देवास देश का इकलौता शहर है जहां दो राजवंशों ने राज किया। तुलजा भवानी को बड़ी माता भी कहते हैं जो होलकर वंश की कुलदेवी मानी जाती है। चामुंडा माता को छोटी माता कहते हैं जो पवार वंश की कुलदेवी हैं। मान्यता हैं कि दोनों बहनें हैं। इसे लेकर भी कथा है।
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पवार के अनुसार मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञ पं. कुमार गंधर्व ने माता टेकरी के नीचे ही अपना निवास बनाया था। गंभीर बीमारी से ग्रस्त होेने के बाद जब वे देवास आए तो यहां के वातावरण और आध्यात्मिक छटा ने उनका मन मोह लिया और यहीं बस गए। यहीं रहकर स्वस्थ हुए और संगीत में अमूल्य योगदान दिया। पत्नी वसुंधरा कोमकली के साथ ही पुत्र मुकुल शिवपुत्र ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। वर्तमान में उनकी पुत्री कलापिनी कोमकली माता-पिता की सांगीतिक पंरपरा को आगे बढा रहीं हैं। इनके अलावा उस्ताद रजबअली खां साहब, उस्ताद अमानत अली खां साहब, स्व. गणपतराव पवार साहब, राजकवि झोकरकर साहब जैसी विभूतियां यहां रह चुकीं हैं।
एक किवदंती यह भी है कि तुलजा भवानी बड़ी और चामुंडा माता छोटी बहन है। इसलिए बड़ी माता और छोटी माता नाम भी प्रचलन में हैं। किसी बात पर दोनों बहनें एक-दूसरे से नाराज हुई।
बात इतनी बढ़ी कि दोनों अपने स्थान छोड़ कर टेकरी से जाने लगी। बड़ी माता पाताल में समाने लगी, जबकि छोटी माता टेकरी उतरने लगी। स्थिति को संभालने के लिए भैरवजी और हनुमानजी उन्हें समझाने के लिए आए।
तब तक बड़ी माताजी आधी पाताल में समा चुकी थी और छोटी माताजी बहुत नीचे उतर चुकी थी, लेकिन वे दोनों वहीं रुक गईं। तुलजा भावनी माता को होलकर घराने की कुलदेवी और चामुंडा माता को पवार राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। हालांकि मंदिर पुजारी कहते हैं कि पहले देवास में दो रियासतें थी।
दोनों में पवार राजवंश का शासन था। एक जूनियर रियासत थी व दूसरी सीनियर। जूनियर रियासत के पवार शासकों की कुलदेवी तुलजा भवानी थीं, जबकि सीनियर रियासत की कुलदेवी चामुंडा माता हैं। वर्तमान में सीनियर रियासत की ओर से विधायक गायत्रीराजे पवार, पुत्र विक्रमसिंह पवार व उनका परिवार यहां निवासरत है।
हवाई मार्ग से देवास के सबसे समीप का हवाई अड्डा इंदौर है। इंदौर से देवास की दूरी मात्र 35 किमी है। रेल मार्ग से देवास जंक्शन से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती हैं। बसों की सुविधा भी है। देश के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर आदि से यहां की सीधी कनेक्टिविटी हैं। सड़क मार्ग से देवास शहर और टेकरी नेशनल हाईवे-3 एबी रोड पर स्थित है। मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर, कोटा और दिल्ली जैसे शहरों से यहांसड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है।
इंदौर-35 किमी
उज्जैन- 36 किमी
भोपाल- 152 किमी
दिल्ली- 801 किमी
जयपुर- 555 किमी
अहमदाबाद-434 किमी