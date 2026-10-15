सीहोर/सलकनपुर। जिले की रेहटी तहसील अंतर्गत विंध्याचल की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित मां विजयासन देवी का चमत्कारी धाम इन दिनों श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। धरातल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजित मां विजयासन के दरबार में नवरात्र के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सहित देशभर से लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं।

​रक्तबीज के वध के बाद देवी को मिला था विशेष आसन धार्मिक व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देवताओं को असुर रक्तबीज के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता पार्वती ने विकराल रूप धारण किया था। मान्यता है कि इसी पावन पहाड़ी पर देवी ने रक्तबीज का संहार किया था। असुर पर विजय प्राप्त करने के बाद देवताओं ने माता को एक भव्य व विशेष आसन समर्पित किया था, जिसके बाद से यह तीर्थ स्थल 'विजयासन धाम' के नाम से विख्यात हुआ। मां विजयासन को समस्त कष्टों को हरने वाली देवी माना जाता है और मालवा-निमाड़ सहित समूचे मध्य भारत में लाखों भक्त इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं।