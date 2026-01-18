Narmada Jayanti 2026: नर्मदा जयंती पर बन रहे हैं दुर्लभ योग... दर्शन मात्र से मोक्ष का मार्ग, जानें शुभ तिथि और पूजा विधि

धर्म डेस्क: हिंदू धर्म में मां नर्मदा को मोक्षदायिनी नदी कहा गया है। मान्यता है कि उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। नर्मदा नदी में स्नान करने से न केवल शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि आत्मिक शुद्धि भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि नर्मदा जयंती (Narmada Jayanti 2026 Date) के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरकंटक और ओंकारेश्वर पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नर्मदा दर्शन से जन्म-जन्मांतर के पाप कट जाते हैं।

नर्मदा जयंती की शुभ तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 25 जनवरी को देर रात 12 बजकर 39 मिनट पर प्रारंभ होगी और 25 जनवरी को ही रात 11 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी। सूर्योदय तिथि मान्य होने के कारण नर्मदा जयंती 25 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी।