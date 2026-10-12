Navratri 2026 Second Day: नवरात्र के दूसरे दिन करें देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें आज का शुभ रंग, प्रसाद, पूजा का समय

Navratri 2026 Second Day: शारदीय नवरात्रि का त्योहार 11 अक्टूबर से शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि त्योहार का खास महत्व है। इस दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। अश्विन महीने में मनाया जाने वाला यह नौ दिन का त्योहार आदिशक्ति दुर्गा मां की पूजा के लिए समर्पित है।

भक्ति, शक्ति की पूजा, बुरी प्रवृत्तियों पर अच्छाई की जीत और पॉजिटिव एनर्जी का संदेश देने वाला यह त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज सोमवार, 12 अक्टूबर, 2026 को शारदीय नवरात्रि उत्सव में नवरात्रि की दूसरी माला है और इस दिन देवी दुर्गा के दूसरे रूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि की दूसरी माला का खास महत्व है। आइए जानते हैं आज का शुभ रंग, प्रसाद, पूजा का शुभ समय, धार्मिक महत्व। देवी के नौ रूपों की पूजा (शारदीय नवरात्रि 2026) धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शारदीय नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है, यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप को खास गुणों, शक्तियों और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। इस नौ दिन के उत्सव के दौरान, भक्त उपवास, पूजा, मंत्र जाप और आरती करके देवी की पूजा करते हैं।

देवी ब्रह्मचारिणी कौन हैं? (देवी ब्रह्मचारिणी) पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इस तपस्वी रूप को देवी ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। देवी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। देवी का यह रूप आत्म-नियंत्रण, ध्यान, साहस और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश देता है। भक्तों का मानना ​​है कि नवरात्रि के दूसरे दिन देवी की पूजा करने से मन को शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आज का शुभ रंग क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद रंग शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। इसलिए, कई भक्त आज सफेद कपड़े पहनकर देवी की पूजा करते हैं। पूजा में सफेद फूल चढ़ाने को भी महत्व दिया जाता है।