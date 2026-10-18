19 अक्टूबर को इतने बजे शुरू होगी महानवमी तिथि, जानें मां सिद्धिदात्री पूजन का शुभ मुहूर्त, भोग और पारण का सही समय

धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्र 2026 का पावन पर्व अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को महानवमी का महापर्व मनाया जाएगा। इस पावन तिथि पर आदिशक्ति मां दुर्गा के नौवें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।

मार्कण्डेय पुराण के अनुसार, मां सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धियों (अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व) की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी पुराण की मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके ही समस्त सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके प्रभाव से उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे 'अर्द्धनारीश्वर' कहलाए।