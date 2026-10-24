नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। सुहागिन महिलाओं का प्रमुख पर्व करवा चौथ इस वर्ष 29 अक्टूबर को विशेष ज्योतिषीय संयोगों के बीच मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के साथ शिवयोग का संयोग दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक खुशहाली के लिए शुभ माना जा रहा है। भोपाल में चंद्रोदय रात लगभग 8:24 से 8:26 बजे के बीच होने का अनुमान है। ज्योतिषी पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा का वृषभ राशि में होना विशेष महत्व रखता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, चंद्रमा की यह स्थिति दांपत्य जीवन में प्रेम, आपसी सामंजस्य और सुख-शांति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना का भी विशेष महत्व रहेगा। November 2026 Planetary Transits: नवंबर में बृहस्पति, मंगल, शुक्र और सूर्य का गोचर, इन राशियों के सुनहरे समय की शुरुआत पहली बार व्रत रखने में कोई बाधा नहीं आचार्य पं. विनोद गौतम ने बताया कि इस वर्ष चतुर्थी तिथि व्रत के संकल्प काल से लेकर रात्रि चंद्रोदय तक विद्यमान रहेगी। सोशल मीडिया पर विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने को लेकर फैल रही भ्रांतियां निराधार हैं। धर्मसिंधु और निर्णयसिंधु जैसे धर्मग्रंथों में पहली बार व्रत रखने पर किसी प्रकार की बाधा का उल्लेख नहीं है।

शुक्र उदय, भद्रा का दोष नहीं ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शुक्र का उदय 28 अक्टूबर को प्रातःकाल में हो जाएगा। इसलिए करवा चौथ के दिन शुक्रास्त का दोष नहीं रहेगा। इस दिन भद्रा भी नहीं है। बंगाल में इस पर्व को दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है।

चंद्र दर्शन के बाद होगा व्रत का पारण करवा चौथ पर महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने और विधि-विधान से पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। आचार्य के अनुसार, बादल या बूंदाबांदी होने की स्थिति में चंद्र दर्शन में देरी हो सकती है। प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन 25 को, परंपरा, संस्कृति और मनोरंजन का होगा संगम महिला सशक्तिकरण एवं भारतीय संस्कृति को समर्पित संस्था दिशा – एक सार्थक पहल द्वारा 25 अक्टूबर को प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन एवं कल्चरल इवनिंग का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम शाम चार से आठ बजे तक होटल नंदन पैलेस, होशंगाबाद रोड, में आयोजित होगा। महापौर मालती राय एवं समाजसेविका संजना कंसाना जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी।