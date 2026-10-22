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आज रखा जा रहा है पापांकुशा एकादशी का व्रत! जानिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 अक्टूबर दोपहर 2:11 बजे से शुरू होकर 22 अक्टूबर दोपहर 2:47 बजे तक रहेगी, जिसके चलते उदयातिथि के अनुसार 22 अक्टूबर को ही...और पढ़ें

By Sushil PandeyEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 11:12:03 AM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 11:34:00 AM (IST)
आज रखा जा रहा है पापांकुशा एकादशी का व्रत! जानिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त
22 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत

HighLights

  1. 22 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत
  2. 21अक्टूबर दोपहर 2:11 बजे से शुरू हुआ मुहूर्त
  3. भगवान विष्णु की पूजा में पीली वस्तुओं का दान

धर्म डेस्क। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशी एकादशी 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही जीवन के कष्ट दूर होने और पुण्य फल की प्राप्ति की मान्यता है।

एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त

आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर को दोपहर दो बजकर 11 मिनट पर हो चुका है। इसका समापन 22 अक्टूबर को दोपहर दो बजकर 47 मिनट पर होगा। इसलिए उदयातिथि के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत गुरुवार 22 अक्टूबर को रखा जाएगा।


भगवान विष्णु को पीली सामग्री अर्पित करें

पापांकुशा एकादशी के दिन पीले रंग की वस्तुओं, जैसे पीले वस्त्र या पीली दाल का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं। पीले वस्त्र पहनना भी शुभ होता है।

व्रत के नियम और मान्यताएं

श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले श्रद्धालु अपनी व्रत-विधि के अनुसार नियमों का पालन करें।

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