Putrada Ekadashi 2025: संतान सुख और समृद्धि का पावन व्रत, जानें तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क: सनातन धर्म के अनुसार पौष महीने का अत्यंत पावन महत्व है। इस माह में अनेक प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है पौष पुत्रदा एकादशी। यह व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इसे संतान प्राप्ति, सुख और वंश वृद्धि के लिए रखा जाता है।

पुत्रदा एकादशी का महत्व पुत्रदा एकादशी वर्ष में दो बार आती है, पहली सावन माह में और दूसरी पौष माह में। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से दंपत्ति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। भक्त इस दिन उपवास रखते हुए विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं।