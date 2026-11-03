पापों का नाश और अपार धन-वैभव! जानिए क्यों कार्तिक मास की इस एकादशी को माना जाता है सबसे चमत्कारी

धर्म डेस्क। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले पड़ती है। इस एकादशी को रम्भा एकादशी भी कहते हैं। मान्यताओं अनुसार इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। चलिए जानते हैं इस साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी रमा एकादशी कब मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।