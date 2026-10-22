दीपावली से पहले 1 नवंबर को आ रहा खरीदी का महामुहूर्त रवि पुष्य, सोना-चांदी, वाहन, भूमि और संपत्ति खरीदना शुभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : दीपावली से पहले 1 नवंबर को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार रविवार को पुष्य नक्षत्र होने से यह रवि पुष्य नक्षत्र कहलाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार रवि पुष्य नक्षत्र में धार्मिक अनुष्ठान, प्रतिष्ठान का शुभारंभ और नवीन वस्तुओं की खरीदी विशेष मानी जाती है।

खास तौर पर इस दिन सोना-चांदी, भूमि, भवन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की खरीदी स्थाई समृद्धि प्रदान करती है। इस दिन बही खाते, देवी देवताओं की मूर्तियां, धार्मिक पुस्तकें, राशि रत्न खरीदना भी विशेष शुभ व उन्नति प्रदान करने वाला माना गया है।

पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि तथा उप स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला ने बताया ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों को प्रधानता दी गई है। इनमें पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि तथा उप स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। इन दोनों ही ग्रहों के संरक्षण में इस ग्रह को विशेष ऊर्जा मिलती है। इस बार पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आ रहा है यही कारण है कि इस नक्षत्र की साक्षी में धार्मिक व भौतिक सुख, सुविधाओं की वस्तुएं तथा संपत्ति खरीदने का महत्व बताया है। इस नक्षत्र में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य तथा खरीदी गई वस्तु स्थायी समृद्धि प्रदान करती है। इस बार पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आ रहा है।