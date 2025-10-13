धर्म डेस्‍क। पुष्य नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में आठवां स्थान माना जाता है। इनमें से पुष्य नक्षत्र को राजा माना गया है। इसका स्वामी शनि ग्रह होता है और इसका प्रतीक गाय का थन है, जो पालन पोषण और समृद्धि का प्रतीक है। इसे धन, वैभव और यश का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि इस नक्षत्र में घर, वाहन, संपत्ति की खरीदारी या कोई बड़ा निवेश करना बहुत उत्तम होता है। यदि आप दिवाली से पहले सोना, चांदी, वाहन या कोई इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 14 अक्टूबर मंगलवार को पुष्य नक्षत्र की शुभ वेला पर खरीद सकते हैं।

शुभ खरीदारी ज्योतिचार्य दीपक गोस्वामी ने बताया कि पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, वाहन, भूमि, मकान और इलेक्ट्रानिक सामान जैसी वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे मंगल पुष्य और बुधवार को पड़ने के कारण बुध पुष्य कहा जाएगा। इस दिन मंत्र जाप, पूजा-पाठ और दान जैसे शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। मंगलवार, 14 अक्टूबर पुष्य नक्षत्र

शुक्रवार, 17 अक्टूबर सिद्धि राजयोग

शनिवार, 18 अक्टूबर धन त्रयोदशी (धनतेरस)

रविवार, 19 अक्टूबर - अमृत सिद्धि योग

सोमवार, 20 अक्टूबर- दो सर्वाथ सिद्धि योग इस दिन क्या न खरीदें ज्योतिष के अनुसार, धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि खरीदने से बचना चाहिए।