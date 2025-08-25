Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी व्रत 28 अगस्त को, जानें पूजा का सही समय, महत्व और लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व ऋषि पंचमी का पर्व 28 अगस्त गुरुवार, को मनाया जाएगा। यह तिथि गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन पड़ेगी। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि ऋषि पंचमी का पर्व गुरु, आचार्य और ऋषियों का ऋण चुकाने का पर्व है। यह दिन भक्ति, तपस्या और कृतज्ञता का पर्व है।

क्या होता है लाभ? जो भी इस दिन व्रत और पूजा करता है, उसका जीवन सुख-शांति और समृद्धि से भर जाता है। सनातन धर्म में यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से लोगों को संतान प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है।