मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Shani Amavasya 2025: ऐती शनि मंदिर पर लगेगा शनि अमावस्या का मेला, उमडे़गी भक्तों की भीड़

    बानमोर तहसील के ऐंती गांव की पहाड़ी पर भगवान शनिदेव का त्रेतायुगीन मंदिर है। शनि अमावस्या को लगने वाले मेले में देश के हर हिस्से से श्रद्धालु आते हैं। कुछ श्रद्धालु विदेशों के भी होते हैं। शनि अमावस्या शुक्रवार रात 12 बजे बजते ही शुरू हो जाती है, इसलिए मंदिर के पट शुक्रवार रात 12 बजे से ही खुल जाते हैं।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 08:15:29 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 08:15:29 PM (IST)
    Shani Amavasya 2025: ऐती शनि मंदिर पर लगेगा शनि अमावस्या का मेला, उमडे़गी भक्तों की भीड़
    ऐती शनि मंदिर पर लगेगा शनि अमावस्या का मेला।

    HighLights

    1. ऐती शनि मंदिर पर आज लगे शनि अमावस्या का मेला, आएंगे लाखों दर्शनार्थी
    2. शुक्रवार रात 12 बजे से खुले मंदिर के पट, आधी रात से ही पहुंचने लगे श्रद्धालु
    3. ऐती गांव की पहाड़ी पर मेले के लिए शनि मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। शनिवार को शनि अमावस्या है। हर शनि अमावस्या की तरह इस बार भी ऐती पर्वत स्थित शनि मंदिर पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन व जिला प्रशासन मेले की तैयारियां पूरी कर चुका है। शुक्रवार शाम से ही यहां श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया।

    गौरतलब है कि बानमोर तहसील के ऐती गांव की पहाड़ी पर भगवान शनिदेव का त्रेतायुगीन मंदिर है। शनि अमावस्या को लगने वाले मेले में देश के हर हिस्से से श्रद्धालु आते हैं। कुछ श्रद्धालु विदेशों के भी होते हैं। शनि अमावस्या शुक्रवार रात 12 बजे बजते ही शुरू हो जाती है, इसलिए मंदिर के पट शुक्रवार रात 12 बजे से ही खुल जाते हैं।

    naidunia_image

    हजारों श्रद्धालु रात में ही पूजा-अर्चन

    एक मान्यता यह भी है, कि भगवान शनि की पूजा सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में उत्तम मानी जाती है, इसी मान्यता के कारण हजारों श्रद्धालु रात में ही हवन, पूजन और भगवान शनि का तेलाभिषेक रात के समय करते हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व संभाग आयुक्त एमके अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि व अफसर भी रात में ही भगवान शनिदेव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं।

    मंदिर के पट शनिवार रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अंकित अस्थाना, एसपी समीर सौरभ सहित तमाम अफसर शुक्रवार की शाम से ही शनि मंदिर पर पहुंच गए।

    ये भी पढ़ें- Ganesh Chaturthi के लिए तैयार ऑटोमोबाइल सेक्टर, बुकिंग हुई शुरू, इस वाहन की सबसे ज्यादा डिमांड

    भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया

    शनि मंदिर के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर की दर्जनों की खदानें हैं, यहां से शिलानुमा आकार के इतने बड़े आकार के पत्थर निकाले जाते हैं, जो ट्रैक्टर-ट्राली में एक ही पत्थर आता है। पत्थरों का परिवहन करने वाले ट्रक व ट्रैक्टर ट्रालियों के कारण शनि मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कें व्यस्त रहती हैं।

    शनि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इन वाहनों से कोई परेशानी न हो। शनि अमावस्या पर यह सड़क बेहद व्यस्त रहती है, ऐसे में पत्थर के वाहनों से जाम लगता है। इसीलिए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने ग्वालियर व मुरैना से शनि मंदिर जाने वाली हर सड़क पर पत्थर परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह वाहन 25 अगस्त से शुरू होंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.