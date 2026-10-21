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25 या 26 अक्टूबर... कब है शरद पूर्णिमा? इस दिन भूलकर भी न करें ये तीन काम, आपसे दूर हो सकती हैं मां लक्ष्मी

हिंदू धर्म में आश्विन मास की शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:55 बजे शुरू होक...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 11:52:54 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 11:52:54 AM (IST)
25 या 26 अक्टूबर... कब है शरद पूर्णिमा? इस दिन भूलकर भी न करें ये तीन काम, आपसे दूर हो सकती हैं मां लक्ष्मी
25 अक्टूबर को मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा।

धर्म डेस्क। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है, जिसे 'शरद पूर्णिमा', 'कोजागरी पूर्णिमा' या 'रास पूर्णिमा' कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि को भगवान श्री हरि विष्णु, धन-वैभव की देवी मां लक्ष्मी और चंद्रदेव की विधिवत पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

इस साल शरद पूर्णिमा की तारीख और चंद्रोदय कालीन पूजन को लेकर श्रद्धालुओं के बीच बनी असमंजस की स्थिति को उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद भारद्वाज ने स्पष्ट कर दिया है।

आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा 2026 की सही तिथि, चंद्र किरण में खीर रखने का समय, धार्मिक नियम और वर्जित कार्य-

शरद पूर्णिमा 2026: 25 या 26 अक्टूबर कब मनाएं?

उज्जैन पंचांग और वैदिक गणना के अनुसार, पूर्णिमा तिथि की समयावधि-

  • पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ: रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:55 बजे से।

  • पूर्णिमा तिथि का समापन: सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 09:41 बजे तक।

तिथियों का निर्णय:

  • शरद पूर्णिमा व्रत, लक्ष्मी पूजन और खीर रखने की रात्रि: रविवार, 25 अक्टूबर 2026 की रात को। (चूंकि शरद पूर्णिमा का मुख्य विधान रात्रि में चंद्र दर्शन, मां लक्ष्मी के 'कोजागरी' भ्रमण और खुले आसमान के नीचे खीर रखने से जुड़ा है, अतः यह पर्व 25 अक्टूबर की रात को ही मनाया जाएगा)।


  • पूर्णिमा स्नान और दान की तिथि: सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को। (उदयातिथि के मान से पवित्र नदियों में स्नान और दान का कार्य 26 अक्टूबर को प्रातःकाल संपन्न होगा)।

    • चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने का समय और धार्मिक महत्व

    पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी समस्त सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस रात चंद्रदेव की शीतल किरणों से 'अमृत' तुल्य औषधीय गुण बरसते हैं।

    25 अक्टूबर की रात 09:00 बजे के बाद दूध, चावल, चीनी और मेवों से बनी खीर को किसी बारीक कपड़े या पतली छलनी से ढककर खुले आसमान के नीचे (छत या आंगन में) रखें, ताकि उस पर चंद्र किरणें सीधे पड़ सकें। रातभर चंद्र किरणों के प्रभाव में रखी गई इस खीर को अगले दिन प्रातःकाल प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आरोग्यता, मानसिक शांति और नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है।

    मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर पूछती हैं- को जागर्ति?" (कौन जाग रहा है?)। जो भक्त रात्रि में जागकर पूजा-अर्चना करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर अपार धन-धान्य की वर्षा करती हैं।

    शरद पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये 3 कार्य

    पंडित के अनुसार, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए-

    • तामसिक भोजन और मदिरा का त्याग: इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में आर्थिक दरिद्रता आती है।

    • काले कपड़ों के प्रयोग से बचें: काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने के बजाय शुभ और पवित्रता के प्रतीक सफेद या हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत उत्तम होता है।

  • गृह-क्लेश और क्रोध से दूरी: इस दिन घर में वाद-विवाद, झगड़ा या किसी का अपमान करने से बचें। जिस घर में अशांति होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता।

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