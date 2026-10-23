नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शरद पूर्णिमा का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी चांदनी अमृत के समान गुणकारी होती है।

इसी मान्यता के चलते घरों में खीर बनाकर चांदनी में रखने और चंद्रमा की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।