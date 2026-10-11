शारदीय नवरात्र : बारह वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति होंगे अपनी उच्च राशि कर्क में, बनेगा मंगलकारी काहल योग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शक्ति के नौ स्वरूप की उपासना का नवरात्र 11 अक्टूबर से आस्था और उल्लास के साथ प्रारंभ हो गया है। इस बार माता का आगमन समृद्दि के प्रतीक गज पर हुआ है। पहले दिन चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश से विशेष योग बन रहा है। साथ ही 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहने से पूरे पर्व में शुभ फल प्रदान करेंगे। 19 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी पूजन साथ होगा और 20 को दशहरा मनाया जाएगा।

ज्योतिर्विदों के अनुसार नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना को अभिजित मुहूर्त में करना श्रेयस्कर है। साथ ही पद्म योग के साथ गुरु उच्च राशि कर्क में स्थित होने से मंगलकारी काहल योग बनेगा जो साधना में सफलता प्रदान करने वाला है।