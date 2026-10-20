विजयादशमी पर 'सिंदूर खेला' की 400 साल पुरानी परंपरा, जानिए क्या है मां दुर्गा की विदाई में 'देवी बोरोन' की रस्म

धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा के पावन उत्सव के अंतिम दिन यानी विजयादशमी (20/21 अक्टूबर 2026) के अवसर पर बंगाली समुदाय में 'सिंदूर खेला' का भव्य और भावुक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। देश-विदेश के पंडालों में यह परंपरा अत्यंत हर्षोल्लास, 'स्त्री शक्ति' और सामूहिक एकता के साथ निभाई जाती है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा अपने बच्चों (लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश) के साथ अपने मायके (पृथ्वी लोक) आती हैं। विजयादशमी के दिन वे पुनः अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के धाम लौटती हैं। बेटी की विदाई की इसी अनुभूति के साथ मां दुर्गा को भावपूर्ण विदाई दी जाती है।

आइए समझते हैं सिंदूर खेला, देवी बोरोन, धुनुची नृत्य और पान के पत्ते से जुड़ी प्रमुख परंपराएं- क्या है 'देवी बोरोन' और चेहरे पर पान के पत्ते की परंपरा? मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन से ठीक पहले सुहागिन महिलाएं देवी मां की विशेष आरती और विदाई अनुष्ठान करती हैं, जिसे 'देवी बोरोन' (Devi Boron) कहा जाता है- इस रस्म के दौरान महिलाएं पान के पत्ते को अपने हाथों में लेकर उससे मां दुर्गा के मुख मंडल (चेहरे) का स्पर्श करती हैं। मान्यता है कि पान का पत्ता शुभता, पवित्रता और मां के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद मां के मस्तक और चरणों में सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें मिठाई और पान अर्पित कर सुखी और अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगा जाता है। 400 सालों पुरानी 'सिंदूर खेला' की रस्म और सामाजिक बदलाव देवी बोरोन के बाद महिलाएं एक-दूसरे के माथे, गालों और चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं। यह उत्सव एक-दूसरे के वैवाहिक सुख, पति की दीर्घायु और समृद्धि की मंगलकामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक रूप से लाल बॉर्डर वाली सफेद/लाल-सफेद साड़ी (लाल पाड़ साड़ी) और हाथों में शंखा-पोला (शंख और लाल चूड़ियां) धारण करती हैं।