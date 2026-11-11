शाजापुर में तीखे व्यंग्य और राक्षसी अट्टाहास के बीच होगा कंस का वध, 273 सालों से चली आ रही परंपरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर : तलवार लहराता कंस, चेहरे पर अहंकार, गूंजता राक्षसी अट्टहास और दूसरी ओर अधर्म के अंत का संकल्प लिए भगवान श्रीकृष्ण। देव और दानवों के बीच तीखे संवाद, व्यंग्य के तीर और ठहाकों के बीच एक बार फिर शाजापुर में मामा कंस का वध होगा।

शहर की 273 वर्ष पुरानी परंपरा कंस वधोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंगलवार को सोमवारिया बाजार चौराहे पर कंस का विशाल पुतला स्थापित किया गया। आकर्षक वेशभूषा और विशाल आकार वाले इस पुतले को देखने के लिए दिनभर बच्चों और नागरिकों की भीड़ जुट रही है।

देवताओं और दानवों के बीच होने वाला वाकयुद्ध भी दर्शकों को खूब गुदगुदाएगा 19 नवंबर की रात होने वाले इस आयोजन में केवल कंस वध का दृश्य ही आकर्षण नहीं रहेगा, बल्कि देवताओं और दानवों के बीच होने वाला वाकयुद्ध भी दर्शकों को खूब गुदगुदाएगा। कलाकारों के संवादों में स्थानीय अव्यवस्थाओं से लेकर देश और प्रदेश के राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाक्रम तक पर तीखे कटाक्ष सुनने को मिलेंगे। यही वजह है कि इस आयोजन का इंतजार शहरवासियों को हर साल रहता है। आयोजन समिति के अनुसार बालवीर हनुमान मंदिर से भव्य चल समारोह निकाला जाएगा। इसमें पारंपरिक वाद्ययंत्र, घोष, नृत्य मंडलियां, कलाकार और समाजजन शामिल होंगे। स्थानीय समस्याओं से लेकर राजनीति तक पर चलेंगे व्यंग्य के बाण कंस वधोत्सव की खासियत यह है कि इसमें धार्मिक प्रसंगों के साथ समसामयिक घटनाओं को भी संवादों का हिस्सा बनाया जाता है। श्रीकृष्ण के सखा और कंस के सैनिक बनने के लिए युवाओं में खासा उत्साह रहता है। कलाकार कई दिन पहले से संवादों की तैयारी और रिहर्सल में जुट जाते हैं।