इंदौर में 193 वर्षों से चली आ रही है पीले चावल देकर महालक्ष्मी को आमंत्रित करने की परंपरा

रामकृष्ण मुले, नईदुनिया, इंदौर : अहिल्या की नगरी इंदौर के हृदयस्थल राजवाड़ा स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली पर आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता हैं। यहां 193 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भक्त पीले चावल देकर माता महालक्ष्मी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हैं।

मान्यता हैं कि माता को आमंत्रित करने से घर में वर्षभर सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती हैं। इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए दीपावली पर देश-विदेश से 50 हजार से अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। सुबह से देर शाम तक महिला और पुरुषों की करीब एक-एक किलोमीटर लंबी कतारें लगी रहती हैं।

शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजन किया जाता है मंदिर में माता को पीले चावल अर्पित करने के बाद भक्त इन्हें प्रसाद स्वरूप अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचने पर श्रद्धालु कुमकुम से माता के पदचिह्न बनाकर उनके आगमन का भाव व्यक्त करते हैं और इन पदचिह्नों के माध्यम से माता को घर के पूजन स्थल तक ले जाते हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजन किया जाता हैं। कई भक्त माता को अर्पित चावल बरकत के प्रतीक के रूप में अपनी तिजोरी और दुकानों के गल्ले में भी रखते हैं। 50 क्विंटल से अधिक चावल होते हैं एकत्रित दीपावली पर माता को आमंत्रित करने के लिए हर साल मंदिर में 50 क्विंटल से अधिक चावल एकत्रित होते हैं। इनमें से श्रद्धालुओं को बरकत के प्रतीक स्वरूप चावल वितरित किए जाते हैं। शेष चावल जरूरतमंदों को बांट दिए जाते हैं। इस तरह आस्था की यह परंपरा सेवा और सहयोग का संदेश भी देती हैं।