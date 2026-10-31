दीपावली से पहले दो दिन महामुहूर्त, 128 वर्षों बाद रवि पुष्य पर धनयोगों की होगी बरसात

धर्म डेस्‍क। दीपावली की जगमगाहट से पहले बाजारों में धनतेरस जैसी रौनक लाने वाला दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। एक-दो नहीं, लगातार दो दिन यानी 1 और 2 नवंबर को पुष्य नक्षत्र का महामुहूर्त रहेगा। विशेष बात यह है कि रविवार को रवि पुष्य योग और सोमवार को पुष्य नक्षत्र के साथ अनेक शुभ योगों का संयोग बन रहा है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार दोनों दिनों में आठ-आठ शुभ संयोगों का विशेष योग लगभग 128 वर्षों बाद बन रहा है। ऐसे में सोने-चांदी के आभूषण, भूमि-भवन, वाहन, नए प्रतिष्ठान, बही-खाते और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी के लिए ये दिन विशेष महत्व रखेंगे।