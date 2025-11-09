मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा व्रत का फल!

    Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाएगी। यह एकादशी सभी एकादशी व्रतों की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने मूर नामक असुर का वध किया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 06:11:20 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 06:50:43 PM (IST)
    Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा व्रत का फल!
    Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी के नियम।

    HighLights

    1. व्रत से मिलता है मोक्ष और पापों से मुक्ति।
    2. देवी एकादशी ने किया था मूर राक्षस का वध।
    3. मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आती है उत्पन्ना एकादशी।

    धर्म डेस्क: मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे उत्पन्ना एकादशी (Utpanna Ekadashi 2025 Date) कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी गई है। इस वर्ष यह पावन तिथि 2025 में विशेष योगों के साथ पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत रखने से पापों का क्षय होता है तथा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

    naidunia_image

    पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। उन्होंने असुर मूर का वध किया और धर्म की रक्षा की। इसलिए इस एकादशी को सभी एकादशी व्रतों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।


    उत्पन्ना एकादशी पर क्या करें? (Utpanna Ekadashi 2025 Par Kya Karen?)

    1. दशमी की रात सात्विक भोजन करें- एकादशी से एक दिन पूर्व केवल सात्विक भोजन लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें।

    2. सूर्योदय से पहले स्नान करें- पवित्र नदी या घर पर गंगाजल मिले जल से स्नान कर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें।

    3. भगवान विष्णु की पूजा करें- भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी एकादशी की प्रतिमा स्थापित कर पुष्प, धूप, दीप और तुलसी पत्र अर्पित करें।

    4. तुलसी पूजा करें- शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे, तुलसी को स्पर्श न करें।

    5. कथा और जागरण करें- एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और रात्रि में भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करें।

    6. द्वादशी पर पारण करें- अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का समापन करें।

    उत्पन्ना एकादशी पर क्या न करें?

    1. चावल, जौ और दाल न खाएं- ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट होता है।

    2. तामसिक भोजन वर्जित है- प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशे का सेवन व्रत को अशुद्ध करता है।

    3. क्रोध और निंदा से बचें- इस दिन किसी के प्रति द्वेष या अपशब्द न बोलें।

    4. तुलसी पत्ते न तोड़ें- तुलसी पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें।

    5. ब्रह्मचर्य का पालन करें- यह दिन संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है।

    यह भी पढ़ें- Utpanna Ekadashi 2025: तुलसी माता के इन उपायों से प्रसन्न होंगी लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु करेंगे हर मनोकामना पूर्ण

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.