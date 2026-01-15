Ekadashi 2026 Date: फरवरी में कब-कब मनाई जाएगी एकादशी? नोट करें सही डेट और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में फाल्गुन माह का विशेष महत्व माना जाता है। यह माह भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी दौरान महाशिवरात्रि सहित कई प्रमुख व्रत-त्योहार आते हैं। फाल्गुन महीने में भगवान विष्णु को समर्पित दो महत्वपूर्ण व्रत विजया एकादशी और आमलकी एकादशी भी मनाई जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन एकादशियों का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख-समृद्धि मिलती है और जीवन में विजय प्राप्त होती है।

कब मनाई जाती है विजया एकादशी? विजया एकादशी हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से साधक को कार्यों में सफलता और जीवन में विजय प्राप्त होती है।

विजया एकादशी की तिथि (Ekadashi Vrat Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से होगी और इसका समापन 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी (Vijaya Ekadashi 2026) मनाई जाएगी। कब मनाई जाती है आमलकी एकादशी? आमलकी एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि आमलकी एकादशी का व्रत करने से समस्त दुखों का नाश होता है और साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है।