धर्म डेस्‍क। इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इस व्रत का खास और पवित्र स्थान है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इंदिरा एकादशी का व्रत नियम से किया जाए तो पितरों की आत्मा को मुक्ति और शांति मिलती है।

साथ ही साधक के जीवन के सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। एकादशी का जितना महत्व इसके 'पारण' (व्रत तोड़ना) को दिया जाता है, उतना ही महत्व इसके 'पारण' (व्रत तोड़ना) को भी दिया जाता है।

ऐसा माना जाता है कि अगर सही समय पर पारण न किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। जानें इस बार इंदिरा एकादशी कब है।

इंदिरा एकादशी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

वैदिक कैलेंडर के अनुसार, इस साल आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का समय और मुहूर्त इस प्रकार है-

एकादशी तिथि शुरू: 6 अक्टूबर, 2026 को आधी रात 02:07 बजे।

एकादशी तिथि खत्म: 7 अक्टूबर, 2026 को आधी रात 12:34 बजे।

व्रत की तिथि: उदय तिथि के अनुसार, इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर, 2026 को रखा जाएगा।

पारण तिथि (व्रत खोलने का समय): 7 अक्टूबर, 2026 को शुभ मुहूर्त सुबह 06:17 बजे से 08:38 बजे के बीच किया जा सकता है।

इंदिरा एकादशी पारण विधि

द्वादशी तिथि पर पारण करते समय नीचे दिए गए धार्मिक रीति-रिवाजों को मानना ​​फायदेमंद माना जाता है-

स्नान और सूर्य अर्घ्य: द्वादशी के दिन (07 अक्टूबर) सुबह जल्दी उठकर नहा लें और साफ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।

देव पूजा: पूजा घर को साफ करें और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं।

तुलसी दल और भोग: भगवान को फल, फूल, चंदन, धूप और खासकर तुलसी दल (तुलसी के पत्ते) चढ़ाएं।

आरती और मंत्र जाप: भगवान विष्णु की श्रद्धा से आरती करें या महामंत्रों का जाप करें।

सात्विक नैवेद्य: भगवान को सात्विक खाना चढ़ाएं।

दान: चढ़ाने के बाद, मंदिर या किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को अनाज (आटा, दाल, चावल) और जितनी हो सके दक्षिणा दान करें।

व्रत तोड़ना: सभी पूजा-पाठ और दान करने के बाद ही सात्विक भोजन से व्रत तोड़ना चाहिए।

इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व

ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत रखने से साधक के परिवार के पूर्वज यमलोक के कष्टों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस दिन किया गया दान और भगवान विष्णु की पूजा फलदायी होती है।