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महाभरणी श्राद्ध कब है, जानें तारीख, अनुष्‍ठान की विधि और सूर्योदय का समय

पितृ पक्ष पुरखों को याद करने के लिए समर्पित सोलह दिनों का एक बहुत ही पवित्र समय है, जिसमें हर दिन श्राद्ध अनुष्ठानों से चिह्नित होता है। 2026 में, भरण...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 04:29:35 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 04:43:30 PM (IST)
महाभरणी श्राद्ध कब है, जानें तारीख, अनुष्‍ठान की विधि और सूर्योदय का समय
महाभरणी श्राद्ध

HighLights

  1. भरणी श्राद्ध चतुर्थी तिथि या पंचमी तिथि के साथ होता है।
  2. तो यह दिन के रीति-रिवाजों का महत्व और बढ़ा देता है।
  3. इसे अक्सर चौथ भरणी या भरणी पंचमी कहा जाता है।

धर्म डेस्‍क। भरणी श्राद्ध, या भरणी नक्षत्र श्राद्ध, पितृ पक्ष के दौरान किया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है, जो हिंदू कैलेंडर में पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित दो हफ़्ते का समय है। यह अनुष्ठान तब किया जाता है जब अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में अपर्णा काल के दौरान भरणी नक्षत्र होता है।

पितृ पक्ष पुरखों को याद करने के लिए समर्पित सोलह दिनों का एक बहुत ही पवित्र समय है, जिसमें हर दिन श्राद्ध अनुष्ठानों से चिह्नित होता है। 2026 में भरणी श्राद्ध 29 सितंबर को मनाया जाएगा, यह दिन पुरखों की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए है।


भरणी श्राद्ध के दिन, सूर्योदय सुबह 06:21 बजे और सूर्यास्त शाम 06:12 बजे होने की उम्मीद है, जबकि चंद्रोदय शाम 07:56 बजे और चंद्रास्त सुबह 09:46 बजे होने की उम्मीद है। शुभ प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर को रात 10:19 बजे शुरू होगी और 27 सितंबर को रात 08:59 बजे खत्म होगी।

अपराह्न काल 01:28 PM से 03:50 PM के बीच है, जबकि कुटुप मुहूर्त 11:53 AM से 12:40 PM के बीच है, और रोहिना मुहूर्त 12:40 PM से 01:28 PM के बीच है। बहुत पवित्र भरणी नक्षत्र का समय 29 सितंबर को सुबह 09:03 AM से 30 सितंबर को सुबह 07:36 AM के बीच है।

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हिंदू परंपराओं के अनुसार, भरणी नक्षत्र पर भगवान यमराज का शासन है, जो न्याय के देवता और दिवंगत आत्माओं के रक्षक हैं। यह एक जानी-मानी मान्यता है कि इस दौरान श्राद्ध करने से खास पुण्य मिलता है और दिवंगत आत्मा की आगे की यात्रा में मदद मिलती है।

जब भरणी श्राद्ध चतुर्थी तिथि या पंचमी तिथि के साथ होता है, तो यह दिन के रीति-रिवाजों का महत्व और बढ़ा देता है और इसे अक्सर चौथ भरणी या भरणी पंचमी कहा जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस समय सच्चे मन से किया गया तर्पण पितरों को मुक्ति दिलाने और परिवार में शांति लाने में मदद करता है।

भरणी श्राद्ध की रस्में पारंपरिक रूप से परिवार के पुरुष मुखिया द्वारा की जाती हैं, हालांकि सच्ची श्रद्धा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है। इस रस्म में पिंडदान, पिंड विदार्जन, तर्पण और ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना शामिल है।

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भक्त अक्सर पितरों को प्रतीक के तौर पर चढ़ाने के लिए सादा सात्विक भोजन तैयार करते हैं। गायों को खिलाना, जिन्हें भगवान यम का पवित्र दूत माना जाता है, साथ ही कुत्तों को खाना देना, इस दिन का एक ज़रूरी हिस्सा है।

भक्त अक्सर भोग-विलास से बचकर और याद और आभार पर ध्यान देकर पवित्रता बनाए रखते हैं, जो इस रस्म के आध्यात्मिक महत्व पर ज़ोर देता है। यह भरण श्राद्ध एक पवित्र समय हो जो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके वंशजों को समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दे।