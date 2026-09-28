धर्म डेस्‍क। भरणी श्राद्ध, या भरणी नक्षत्र श्राद्ध, पितृ पक्ष के दौरान किया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है, जो हिंदू कैलेंडर में पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित दो हफ़्ते का समय है। यह अनुष्ठान तब किया जाता है जब अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में अपर्णा काल के दौरान भरणी नक्षत्र होता है।

पितृ पक्ष पुरखों को याद करने के लिए समर्पित सोलह दिनों का एक बहुत ही पवित्र समय है, जिसमें हर दिन श्राद्ध अनुष्ठानों से चिह्नित होता है। 2026 में भरणी श्राद्ध 29 सितंबर को मनाया जाएगा, यह दिन पुरखों की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए है।

भरणी श्राद्ध के दिन, सूर्योदय सुबह 06:21 बजे और सूर्यास्त शाम 06:12 बजे होने की उम्मीद है, जबकि चंद्रोदय शाम 07:56 बजे और चंद्रास्त सुबह 09:46 बजे होने की उम्मीद है। शुभ प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर को रात 10:19 बजे शुरू होगी और 27 सितंबर को रात 08:59 बजे खत्म होगी। अपराह्न काल 01:28 PM से 03:50 PM के बीच है, जबकि कुटुप मुहूर्त 11:53 AM से 12:40 PM के बीच है, और रोहिना मुहूर्त 12:40 PM से 01:28 PM के बीच है। बहुत पवित्र भरणी नक्षत्र का समय 29 सितंबर को सुबह 09:03 AM से 30 सितंबर को सुबह 07:36 AM के बीच है।