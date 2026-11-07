छठ में क्यों होता है बांस के सूप-दउरा का ही इस्तेमाल? जानिए प्रकृति से जुड़ी इसकी खास वजह

धर्म डेस्क। छठ पूजा में जितना महत्व सूर्य को अर्घ्य देने और व्रत रखने का है, उतनी ही खास जगह पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी है। घाटों पर जब व्रती बांस के सूप और दउरा में फल, ठेकुआ, नारियल और दूसरी पूजन सामग्री लेकर पहुंचते हैं, तो यह नजारा छठ की पहचान बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा में बांस के सूप और दउरा का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और ग्रामीण जीवन से जुड़ा रिश्ता भी है।

बांस के सूप और दउरा का धार्मिक महत्व छठ पूजा में बांस से बने सूप और दउरा का इस्तेमाल पीढ़ियों से होता आ रहा है। सूप में पूजा की सामग्री सजाकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए ले जाया जाता है, जबकि दउरा में फल, प्रसाद और दूसरे सामान रखे जाते हैं। कई परिवारों में इन्हें पूजा के लिए शुभ और पवित्र माना जाता है।