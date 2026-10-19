रेड लाइट एरिया की मिट्टी से क्यों बनती है मां दुर्गा की प्रतिमा? 'पुण्य माटी' के पीछे छिपा हैरान करने वाला रहस्य!

धर्म डेस्क। दुर्गा पूजा और महानवमी (19 अक्टूबर 2026) के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल तथा पूरे देश के पूजा पंडालों में मां दुर्गा के अलौकिक और भव्य स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। कोलकाता का प्रसिद्ध 'कुम्हारटोली' (Kumartuli) क्षेत्र पीढ़ियों से मिट्टी की मूर्तियों के निर्माण के लिए दुनिया भर में विख्यात है।

मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल माटी को आकार देना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों पुरानी सामाजिक समरसता, धार्मिक मान्यताओं, गंगा की मिट्टी और ऐतिहासिक डाक व्यवस्था से जुड़ी दिलचस्प कथाएं समाहित हैं। आइए समझते हैं मां दुर्गा की प्रतिमा निर्माण से जुड़ी 4 प्रमुख पारंपरिक मान्यताएं- वेश्यालय के द्वार की 'पुण्य माटी' का रहस्य दुर्गा प्रतिमा निर्माण की सबसे चर्चित और पवित्र परंपराओं में से एक है- रेड लाइट एरिया (जैसे कोलकाता का सोनागाछी) के घर की चौखट से मिट्टी लाना, जिसे बंगाल में 'पुण्य माटी' कहा जाता है। इसे प्रतिमा बनाने वाली मुख्य मिट्टी में मिलाया जाता है।

इसके पीछे दो प्रमुख सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं- धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब कोई व्यक्ति वेश्यालय में प्रवेश करता है, तो वह अपने सभी पुण्य, पवित्रता और अच्छाइयां उस घर की चौखट पर ही छोड़कर अंदर जाता है। इस लोकविश्वास के कारण उस चौखट की मिट्टी को सर्वाधिक 'पुण्य माटी' माना जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से, जिस वर्ग या महिलाओं को समाज में अक्सर तिरस्कार और भेदभाव झेलना पड़ता है, मां दुर्गा की पूजा में उनके घर की माटी को शामिल करके यह संदेश दिया जाता है कि आदिशक्ति के दरबार में कोई भी अछूत या छोटा-बड़ा नहीं है। यह परंपरा समाज में समानता और स्वीकार्यता का प्रतीक है।