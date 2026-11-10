छठ में महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी क्यों रखते हैं कठिन व्रत? जानिए इस परंपरा के पीछे की वजह

धर्म डेस्क। छठ पूजा का नाम आते ही अक्सर मन में सिर पर सूप रखे, नदी या तालाब के घाट पर खड़ी व्रती महिलाओं की तस्वीर उभरती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ को महिलाओं के कठिन व्रत के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूजा में पुरुष भी उतनी ही श्रद्धा से निर्जला व्रत रखते हैं? कई घरों में पिता, पति, भाई या परिवार के दूसरे पुरुष सदस्य छठी मैया की आराधना करते हैं और चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हैं। सवाल है कि आखिर पुरुष छठ का व्रत क्यों रखते हैं और इसके पीछे क्या मान्यता है?

सिर्फ महिलाओं का व्रत नहीं है छठ छठ पूजा में व्रत रखने वाले व्यक्ति को ‘व्रती’ कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि व्रती महिला ही हो। पुरुष भी नहाय-खाय से लेकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक पूरे नियमों का पालन करते हैं। इस दौरान वे कई बार लगभग 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं।

लोकमान्यता के अनुसार, छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा संतान की सुख-समृद्धि, परिवार के कल्याण और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसलिए पुरुष भी अपने परिवार, बच्चों और प्रियजनों की खुशहाली की कामना से यह व्रत रखते हैं। छठ में स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग धार्मिक नियम निर्धारित नहीं हैं। व्रत रखने की इच्छा और क्षमता के अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। हालांकि, अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में व्रत करने की परंपरा अलग हो सकती है।