छठ में महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी क्यों रखते हैं कठिन व्रत? जानिए इस परंपरा के पीछे की वजह

धर्म डेस्क। छठ पूजा का नाम आते ही अक्सर मन में सिर पर सूप रखे, नदी या तालाब के घाट पर खड़ी व्रती महिलाओं की तस्वीर उभरती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ को महिलाओं के कठिन व्रत के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूजा में पुरुष भी उतनी ही श्रद्धा से निर्जला व्रत रखते हैं? कई घरों में पिता, पति, भाई या परिवार के दूसरे पुरुष सदस्य छठी मैया की आराधना करते हैं और चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हैं। सवाल है कि आखिर पुरुष छठ का व्रत क्यों रखते हैं और इसके पीछे क्या मान्यता है?
छठ पूजा में व्रत रखने वाले व्यक्ति को ‘व्रती’ कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि व्रती महिला ही हो। पुरुष भी नहाय-खाय से लेकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक पूरे नियमों का पालन करते हैं। इस दौरान वे कई बार लगभग 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं।
लोकमान्यता के अनुसार, छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा संतान की सुख-समृद्धि, परिवार के कल्याण और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसलिए पुरुष भी अपने परिवार, बच्चों और प्रियजनों की खुशहाली की कामना से यह व्रत रखते हैं।
छठ में स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग धार्मिक नियम निर्धारित नहीं हैं। व्रत रखने की इच्छा और क्षमता के अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। हालांकि, अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में व्रत करने की परंपरा अलग हो सकती है।
छठ पूजा केवल व्यक्तिगत उपासना नहीं, बल्कि सामूहिक भागीदारी वाला पर्व भी है। इसमें परिवार के कई सदस्य मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं, पूजा सामग्री जुटाते हैं और घाट की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में पुरुषों का व्रत रखना भी परिवार की साझा आस्था का हिस्सा बन जाता है।
कई परिवारों में पुरुष तब व्रत रखते हैं, जब घर की महिलाएं किसी कारण से व्रत नहीं कर पातीं। वहीं कुछ परिवारों में पति-पत्नी दोनों साथ व्रत करते हैं। कहीं पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से छठ करते हैं, तो कहीं बेटे या भाई परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।
छठ पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें व्रती की पहचान उसके संकल्प और नियमों के पालन से होती है, न कि उसके महिला या पुरुष होने से। यह पर्व सूर्य और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ परिवार और समाज को एक साथ जोड़ता है।
हालांकि, छठ के व्रत को केवल पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी के नजरिये से देखना पर्याप्त नहीं है। इसकी क्षेत्रीय परंपराओं, लोककथाओं और परिवारों की मान्यताओं में भी विविधता है। यही वजह है कि किसी घर में महिलाएं पीढ़ियों से व्रत रखती हैं, तो किसी घर में पुरुष भी इस कठिन अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं।
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