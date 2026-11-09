छठ पूजा में ठेकुआ ही क्यों बनता है खास प्रसाद? गुड़, गेहूं और घी से जुड़ी है पुरानी परंपरा

धर्म डेस्क। छठ पूजा का नाम आते ही मन में नदी किनारे जलते दीपक, सूप में सजे फल और सूर्य को अर्घ्य देते व्रतियों की तस्वीर उभरती है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज ऐसी है, जिसके बिना छठ का प्रसाद अधूरा माना जाता है। वह है ठेकुआ। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनने वाला यह पकवान सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकसंस्कृति और पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। छठ के दिनों में घरों में इसकी खुशबू फैलते ही त्योहार का एहसास और गहरा हो जाता है।

सवाल है कि आखिर छठ पूजा में ठेकुआ ही इतना खास क्यों है? इसके पीछे क्या कोई धार्मिक मान्यता है या फिर इसकी खासियत इसके बनाने के तरीके और सामग्री में छिपी है? गुड़, गेहूं और घी का है खास मेल ठेकुआ बनाने में मुख्य रूप से गेहूं का आटा, गुड़ और घी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ परिवारों में इसमें सौंफ, इलायची और नारियल भी मिलाया जाता है। इन सामग्रियों का मेल इसे स्वादिष्ट बनाने के साथ लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद करता है।

पुराने समय में जब पैक्ड मिठाइयों और आधुनिक खाद्य पदार्थों का चलन नहीं था, तब घरों में उपलब्ध चीजों से ही त्योहारों के पकवान तैयार किए जाते थे। गेहूं का आटा, गुड़ और घी ग्रामीण परिवारों में आसानी से मिल जाते थे। ठेकुआ को तलकर बनाया जाता है, इसलिए इसे दूसरे कई ताजे पकवानों की तुलना में कुछ दिनों तक संभालकर रखा जा सकता है। छठ जैसे कई दिनों तक चलने वाले पर्व में यह इसकी एक व्यावहारिक खासियत रही होगी। पूजा में ठेकुआ को क्यों माना जाता है खास? छठ पूजा में प्रसाद की शुद्धता और उसे श्रद्धा से तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठेकुआ घर में तैयार किया जाता है और इसे बनाने में परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। पारंपरिक रूप से इसे साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए बनाया जाता है और पूजा के लिए अलग रखा जाता है।