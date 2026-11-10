आज क्यों दी जा रही हैं नए साल की शुभकामनाएं? जानिए किन दो कैलेंडर्स में शुरू हुआ 'न्यू ईयर'

धर्म डेस्क। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पूरी दुनिया जहां 1 जनवरी को नए साल का स्वागत करती है और पारंपरिक हिंदू पंचांग के तहत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (चैत्र नवरात्र के पहले दिन) को नववर्ष मनाया जाता है, वहीं आज देश में दो प्रमुख कैलेंडरों के अनुसार नए साल का आगाज हुआ है।

पहला है गुजरात का पारंपरिक नववर्ष जिसे 'बेस्तू वारस' (नूतन वर्ष) कहा जाता है, और दूसरा है जैन धर्म का पावन 'वीर निर्वाण संवत'। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर इन दोनों परंपराओं के अनुयायी एक-दूसरे को 'साल मुबारक' और 'नूतन वर्षाभिनंदन' की शुभकामनाएं दे रहे हैं।

गुजराती नववर्ष 'बेस्तू वारस': विक्रम संवत 2083 का आरंभ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का महात्म्य: गुजरात में दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से गुजराती पंचांग के अनुसार नए विक्रम संवत 2083 का आरंभ होता है। उदयातिथि के आधार पर निर्णय: पंचांगीय गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर की दोपहर 12:31 बजे से शुरू होकर 10 नवंबर की दोपहर 2:00 बजे तक विद्यमान है। सनातन परंपरा में पर्व उदयातिथि (सूर्योदय कालीन तिथि) से मान्य होते हैं; चूंकि प्रतिपदा का सूर्योदय 10 नवंबर की सुबह हुआ, इसलिए गुजराती नववर्ष 10 नवंबर को पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।