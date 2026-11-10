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आज क्यों दी जा रही हैं नए साल की शुभकामनाएं? जानिए किन दो कैलेंडर्स में शुरू हुआ 'न्यू ईयर'

जहां पूरी दुनिया 1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष और अधिकांश हिंदू समाज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाता है, वहीं आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर देश के दो प्रमुख कैलेंडर्स के तहत नए साल का पर्व मनाया जा रहा है।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 12:59:18 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 12:59:18 PM (IST)
आज क्यों दी जा रही हैं नए साल की शुभकामनाएं? जानिए किन दो कैलेंडर्स में शुरू हुआ 'न्यू ईयर'

धर्म डेस्क। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पूरी दुनिया जहां 1 जनवरी को नए साल का स्वागत करती है और पारंपरिक हिंदू पंचांग के तहत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (चैत्र नवरात्र के पहले दिन) को नववर्ष मनाया जाता है, वहीं आज देश में दो प्रमुख कैलेंडरों के अनुसार नए साल का आगाज हुआ है।

पहला है गुजरात का पारंपरिक नववर्ष जिसे 'बेस्तू वारस' (नूतन वर्ष) कहा जाता है, और दूसरा है जैन धर्म का पावन 'वीर निर्वाण संवत'। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर इन दोनों परंपराओं के अनुयायी एक-दूसरे को 'साल मुबारक' और 'नूतन वर्षाभिनंदन' की शुभकामनाएं दे रहे हैं।


गुजराती नववर्ष 'बेस्तू वारस': विक्रम संवत 2083 का आरंभ

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का महात्म्य: गुजरात में दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से गुजराती पंचांग के अनुसार नए विक्रम संवत 2083 का आरंभ होता है।

  • उदयातिथि के आधार पर निर्णय: पंचांगीय गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर की दोपहर 12:31 बजे से शुरू होकर 10 नवंबर की दोपहर 2:00 बजे तक विद्यमान है। सनातन परंपरा में पर्व उदयातिथि (सूर्योदय कालीन तिथि) से मान्य होते हैं; चूंकि प्रतिपदा का सूर्योदय 10 नवंबर की सुबह हुआ, इसलिए गुजराती नववर्ष 10 नवंबर को पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।

  • चोपड़ा पूजन और 'शुभ-लाभ': गुजरात आदिकाल से व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। दीवाली की शाम को व्यापारी वर्ग अपने नए बही-खातों की पूजा करते हैं, जिसे गुजराती में 'चोपड़ा पूजन' कहा जाता है। इन नए बही-खातों पर 'श्री गणेशाय नमः' और 'शुभ-लाभ' अंकित किया जाता है। बेस्तू वारस के दिन से ही व्यापारी अपने नए वित्तीय और व्यापारिक लेन-देन की शुरुआत करते हैं। 'शुभ' का अर्थ व्यापार में शुचिता और सात्त्विकता से है और 'लाभ' का अर्थ निरंतर आर्थिक उन्नति से है।

    • जैन धर्म का 'वीर निर्वाण संवत' नववर्ष

    भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक: जैन परंपरा के अनुसार, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या (दीपावली) के दिन पावापुरी में निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति हुई थी।

    नए संवत की शुरुआत: भगवान महावीर के मोक्ष गमन के ठीक अगले दिन से जैन पंचांग के 'वीर निर्वाण संवत' के नए वर्ष का प्रारंभ होता है। जैन समाज में यह दिन आध्यात्मिक उल्लास, आत्म-चिंतन और नूतन संकल्पों के साथ मनाया जाता है।

    महाराष्ट्र में 'दीवाली पाड़वा' का उल्लास

    इसी पावन प्रतिपदा तिथि को महाराष्ट्र में 'दीवाली पाड़वा' (बलि प्रतिपदा) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पति-पत्नी के प्रेम और परस्पर सम्मान का उत्सव होता है, जहां पत्नियां पति की आरती उतारती हैं और पति उन्हें उपहार भेंट करते हैं।

    व्यापारिक और मांगलिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई खरीदारी, वाहन, आभूषण लेने और नए प्रतिष्ठान की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है।

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