Amit Mishra Retirement: आर अश्विन के बाद एक और दिग्गज ने लिया संन्यास, IPL में ले चुके हैं 3 हैट्रिक

Amit Mishra Retirement: भारतीय टीम के दिग्गज लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। इंटरनेशनल करियर में 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मिश्रा ने बार-बार लगने वाली चोटों और युवाओं को मौका देने का हवाला देते हुए रिटायरमेंट का एलान कर दिया। वह इंटरनेशनल, आईपीएल के साथ-साथ अब घरेलू क्रिकेट से भी खेलते नजर नहीं आएंगे।

उन्होंने संन्यास को लेकर आईएएनएस से बात की, जिसमें उन्होंने कहा, 'क्रिकेट में मेरे जीवन के ये 25 साल यादगार रहे हैं। मैं बीसीसीआई, प्रशासन, हरियाणा क्रिकेट संघ, सहयोगी स्टाफ, अपने सहयोगियों और अपने परिवार के सदस्यों का तहे दिल से आभारी हूं जो इस दौरान मेरे साथ रहे।'

उन्‍होंने आगे कहा, 'मैं उन फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनके प्यार और समर्थन ने मुझे जब भी और जहां भी मैंने खेला, इस सफर को यादगार बना दिया। क्रिकेट ने मुझे अनगिनत यादें और अमूल्य सीख दी हैं। मैदान पर बिताया हर पल एक ऐसी याद बन गया है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा।' यह भी पढ़ें- Asia Cup 2025: 9 सितंबर से शुरू होगा एशिया कप, पाकिस्तान से कब है भारत का मैच? अमित मिश्रा का ऐसा रहा करियर 2003 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले अमित मिश्रा ने वनडे में 64, टेस्ट में 76 और टी-20 क्रिकेट में 16 विकेट झटके। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा आईपीएल में ज्यादा सफलता पाई, जहां वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल रहे।