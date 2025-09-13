Asia Cup 2025: भारत-पाक मुकाबले से BCCI का 'अदृश्य बायकाट', Ind Vs Pak को लेकर सोशल मीडिया पर ये कर रहा ट्रेंड

स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच (Asia Cup Ind Vs Pak Match) से पहले इस बार का माहौल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद भारत में हर स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। इसका असर क्रिकेट में भी दिखाई देने लगा है।

भारत के लिए हाई-वोल्टेज मुकाबले माने जाने वाले भारत-पाक मैच को लेकर BCCI पदाधिकारियों का उत्साह इस बार नदारद है। मैच से एक दिन पहले तक कोई बड़ा अधिकारी दुबई नहीं पहुंचा है। पिछली बार दुबई में हुए भारत-पाक मुकाबले में BCCI के शीर्ष अधिकारी और राज्य संघों के प्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन अब इस गैरहाजिरी को बीसीसीआई का 'अदृश्य बायकाट' (Boycott) माना जा रहा है।

#BoycottAsiaCup सोशल मीडिया पर कर रहा ट्रेंड एशिया कप 2025 के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोशल मीडिया पर #BoycottAsiaCup ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में किए गए आतंकी हमला है, जिसमें निर्दोष नागरिक मारे गए। इसके अलावा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की शहादत और पाकिस्तान के लंबे समय से चली आ रही आतंकवाद समर्थन की नीति ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। लोग मानते हैं कि ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना देश के सैनिकों और शहीदों का अपमान है। BCCI और सरकार पर पैसे के लालच में राष्ट्रहित की अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। टिकटों की बिक्री कम होने और IPL टीमों के बयानबाजी से भी बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान के आतंकी हमले में शहीदों की कुर्बानी को भुलाकर BCCI का भारत-पाक मैच खेलना देशभक्तों को नागवार गुजर रहा है।