Asia Cup 2025: 'पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट', हरभजन सिंह ने सरकार से किया आग्रह

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला एक बार फिर सुर्खियों में है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी।
यह मुकाबला उस वक्त और खास हो गया है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला आमना-सामना होगा। इसी बीच भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज तब तक टाल देनी चाहिए जब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो जाते।
इस साल पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। इस तनाव के बाद में भारत-पाकिस्तान का सामना महज क्रिकेट मैच नहीं है। दोनों देशों के बीच भावनात्मक टकराव भी बन गया है।
हरभजन सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब सबने कहा था कि न क्रिकेट हो और न बिजनेस। मेरी राय में जब तक रिश्ते सुधरते नहीं, क्रिकेट और व्यापार दोनों रोक दिए जाने चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सरकार का फैसला सर्वोपरि है और अगर सरकार इजाजत देती है, तो मैच खेले जाने चाहिए।
भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि मुकाबले में कोई भी टीम हल्के में नहीं खेलेगी। दोनों टीमें जीत के लिए पूरा दमखम लगाने को तैयार हैं।
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने यह नीति बनाई है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं होंगे। हालांकि, बहुपक्षीय टूर्नामेंटों जैसे एशिया कप और विश्व कप में टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी।