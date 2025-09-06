Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, सचिव ने दिया बहुत बड़ा बयान; जानें क्या कहा

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की बहुप्रतीक्षित भिड़ंत खेली जाएगी। हालांकि, इस मुकाबले का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद से ही पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने इस मैच पर नाराजगी जताई है।

बीसीसीआई सचिव का बयान इस विवाद पर अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ताज़ा नीति के मुताबिक, भारत को किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया है, भले ही उसमें ऐसे देश शामिल हों जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे न हों।