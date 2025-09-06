मेरी खबरें
    Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, सचिव ने दिया बहुत बड़ा बयान; जानें क्या कहा

    एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का काउंट डाउन जारी है। 9 सितंबर से टूर्नामेंट का श्रीगणेश होगा। वहीं 14 सितंबर को भारत-पाकिस्‍तान के बीच टक्‍कर होगी। इस मैच का लगातार विरोध हो रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला था। पूर्व क्रिकेटर से लेकर फैंस तक इस मुकाबले पर नाराजगी जता चुके हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 10:11:57 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 10:11:57 PM (IST)
    1. 14 सितंबर को भारत-पाकिस्‍तान की टक्‍कर
    2. 9 सितंबर से शुरू हो रहा एशिया कप 2025
    3. भारत-पाकिस्‍तान मैच का हो रहा जमकर विरोध

    स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की बहुप्रतीक्षित भिड़ंत खेली जाएगी। हालांकि, इस मुकाबले का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद से ही पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने इस मैच पर नाराजगी जताई है।

    बीसीसीआई सचिव का बयान

    इस विवाद पर अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ताज़ा नीति के मुताबिक, भारत को किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया है, भले ही उसमें ऐसे देश शामिल हों जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे न हों।

    अगस्त में केंद्र सरकार ने अपने नियमों में बदलाव किया था। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत मल्टीनेशनल आयोजनों में हिस्सा लेगा, लेकिन किसी भी शत्रुतापूर्ण देश के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा।

    'नीति का पालन जरूरी'

    न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई सरकार द्वारा तय की गई हर नीति का पालन करेगा। हाल ही में जारी नियमों के अनुसार, भारत पर मल्टीनेशनल टूर्नामेंटों में किसी भी देश के खिलाफ खेलने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए भारत एशिया कप सहित आईसीसी के सभी टूर्नामेंटों में भाग लेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत केवल द्विपक्षीय सीरीज में ही शत्रुतापूर्ण देशों से मुकाबले से परहेज करेगा।

    बहिष्कार पर हो सकता है नुकसान

    सैकिया ने चेतावनी दी कि यदि भारत एशियाई क्रिकेट परिषद या आईसीसी जैसे आयोजनों का बहिष्कार करता है, तो भारतीय खेल महासंघों पर प्रतिबंध लग सकता है। उन्होंने कहा कि यही नियम अन्य खेलों जैसे फीफा, एएफसी या अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर भी लागू होते हैं।

    'नीति सभी खेलों के लिए लाभकारी'

    सैकिया ने अंत में कहा कि हम पूरी तरह से केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप काम कर रहे हैं। यह नीति क्रिकेट ही नहीं, बल्कि सभी खेलों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हम इससे संतुष्ट हैं और इसका पालन करना ही होगा।

