स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। यह तीसरा अवसर होगा जब एशिया कप छोटे प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एशियाई क्रिकेट की आठ टीमें खिताब की दौड़ में उतरेंगी।

भारतीय टीम का पलड़ा भारी रिकॉर्ड्स की बात करें तो टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। टीम इंडिया ने अब तक एशिया कप के टी20 संस्करण में 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की और केवल 2 मैच हारी है। जीत का औसत 80 प्रतिशत का रहा है।