Asia Cup में टीम इंडिया का जलवा, 'ब्ल्यू ब्रिगेड' ने जीते सबसे ज्यादा मैच; आसपास भी नहीं कोई और देश
एशिया कप 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप के इतिहास में तीसरी बार ऐसा होगा जब यह टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। इससे सभी टीम अगले साल होने वाले टी20 विश्वकप की तैयारी भी करेंगी। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होगी और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।
Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 09:48:45 PM (IST)
Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 09:48:45 PM (IST)
10 सितंबर को पहला मैच खेलेगी भारतीय टीम।
HighLights
- 9 सितंबर से शुरू हो रहा एशिया कप
- तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा
- भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है
स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। यह तीसरा अवसर होगा जब एशिया कप छोटे प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एशियाई क्रिकेट की आठ टीमें खिताब की दौड़ में उतरेंगी।
भारतीय टीम का पलड़ा भारी
रिकॉर्ड्स की बात करें तो टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। टीम इंडिया ने अब तक एशिया कप के टी20 संस्करण में 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की और केवल 2 मैच हारी है। जीत का औसत 80 प्रतिशत का रहा है।
2016 में भारत बना था चैंपियन
साल 2016 में पहली बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था और भारतीय टीम ने अपने सभी 5 मुकाबले जीतकर खिताब पर कब्जा किया था। फाइनल में बांग्लादेश को टीम इंडिया ने 8 विकेट से हराया था।
- बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 5 विकेट खोकर 120 रन बनाए थे।
- जवाब में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने 13.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था।
- शिखर धवन ने 44 गेंदों पर 60 रन, विराट कोहली ने 28 गेंदों पर 41 रन बनाए, जबकि धोनी ने 6 गेंदों में नाबाद 20 रन ठोके थे।
यह भी पढ़ें- Asia Cup 2025: सावधान टीम इंडिया! भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं ये 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, रहना होगा अलर्ट
2022 में निराशाजनक प्रदर्शन
- आखिरी बार 2022 में एशिया कप टी20 खेला गया था। इस संस्करण में भारतीय टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और पांच में से केवल तीन मैच जीत पाई।
- ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट और हांगकांग को 40 रन से हराया।
- सुपर-4 में अफगानिस्तान को 101 रन से मात दी।
- लेकिन पाकिस्तान (5 विकेट) और श्रीलंका (6 विकेट) से हारकर टीम का सफर फाइनल से पहले ही थम गया।
इस बार की चुनौती
टी20 विश्वकप 2026 को ध्यान में रखते हुए यह टूर्नामेंट सभी टीमों के लिए अभ्यास का शानदार अवसर होगा। हालांकि, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय टीम को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है।