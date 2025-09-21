Asia Cup 2025 IND vs Pak: एक बार फिर आमने-सामने भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी, पिछले मैच में किया था ये हाल

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड का मैच रविवार को खेला जाएगा। पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों के पाक की टीम के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के बाद जमकर बवाल मचा था। ऐसे में नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद एक बार फिर दोनों टीमें मैदान पर आमने-सामने आएंगी। यह मैच और मैच का नतीजा, दोनों ही बहुत रोचक होने वाले हैं।
बता दें कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के लीग चरण में पाकिस्तान की टीम को बूरी तरह हराया था। क्रिकेट में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को भारतीय टीम ने 7 विकेट से हराते हुए शानदार जीत हासिल की थी। पाकिस्तान की टीम की कमान संभाल रहे सलमान अली आगा को मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में अपने खिलाड़ियों को लेकर मैच के लिए मैदान में उतरन के दौरान उनपर भारी दबाव रहेगा।
लीग मैच में टॉस और मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने को लेकर पाकिस्तान की टीम ने विवाद खड़ा कर दिया था। हाथ न मिलाने के कारण कप्तान आगा और पीसीबी ने बवाल काटा था। पीसीबी ने तो मैच के रेफरी एंडी-पायक्राफ्ट को हटाने तक की मांग कर दी थी। यहां तक की पाकिस्तान की टीम ने पायक्राफ्ट को नहीं हटाने पर एशिया कप बॉयकॉट करने तक की धमकी दे दी थी।
हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला और उन्हें यूएई से मैच खेलना ही पड़ा। पाकिस्तान की धमकी का एशिया क्रिकेट परिषद (एसीसी) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पर कोई असर नहीं दिखा। उटले यहां भी पाकिस्तान को ही मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से हटने की बात थी, लेकिन आईसीसी के अधिकारियों से बात-चीत करने के बाद टीम ने यूएई के साथ मैच भी खेला।
बता दें कि नो हेंडशेक को लेकर इतना सारा ड्रामा होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कांफ्रेस को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान पूरे दबाव में है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की स्थिति मदबूत मानी जा रही है। टीम ने अब तक लीग चरण में एशिया कप के सारे मैच जीते हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ी भी पूरे फॉर्म में हैं। ऐसे में रविवार को होने वाले मैच का नतीजा देखने लायक होगा।