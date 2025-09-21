Asia Cup 2025 IND vs Pak: एक बार फिर आमने-सामने भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी, पिछले मैच में किया था ये हाल

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड का मैच रविवार को खेला जाएगा। पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों के पाक की टीम के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के बाद जमकर बवाल मचा था। ऐसे में नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद एक बार फिर दोनों टीमें मैदान पर आमने-सामने आएंगी। यह मैच और मैच का नतीजा, दोनों ही बहुत रोचक होने वाले हैं।

बता दें कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के लीग चरण में पाकिस्तान की टीम को बूरी तरह हराया था। क्रिकेट में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को भारतीय टीम ने 7 विकेट से हराते हुए शानदार जीत हासिल की थी। पाकिस्तान की टीम की कमान संभाल रहे सलमान अली आगा को मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में अपने खिलाड़ियों को लेकर मैच के लिए मैदान में उतरन के दौरान उनपर भारी दबाव रहेगा।