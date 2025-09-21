मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    BCCI New President: मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, आरपी सिंह-प्रज्ञान ओझा को भी नई जिम्मेदारियां

    BCCI New President: बीसीसीआई का नया नेतृत्व तय हो गया है। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास (Mithun Manhas) को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह और स्पिनर प्रज्ञान ओझा को चयन समिति में अहम जिम्मेदारी मिली है। वार्षिक आम बैठक से पहले ही बोर्ड के पदाधिकारियों के नाम तय कर दिए गए।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 09:21:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 09:39:04 AM (IST)
    BCCI New President: मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, आरपी सिंह-प्रज्ञान ओझा को भी नई जिम्मेदारियां
    New BCCI president: मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई अध्यक्ष (File Photo)

    HighLights

    1. BCCI अध्यक्ष चुने गए मिथुन मन्हास
    2. आरपी सिंह को मिली नई भूमिका
    3. प्रज्ञान ओझा राष्ट्रीय चयन समिति में

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए पदाधिकारियों के नाम तय हो गए हैं। रोजर बिन्नी के बाद अब दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। वे इस पद पर पहुंचने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी अध्यक्ष रह चुके हैं।

    BCCI सदस्यों की नई टीम

    अनुभवी प्रशासकों और बोर्ड सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक में इन नामों पर सहमति बनी। जम्मू क्रिकेट संघ से आने वाले मन्हास को अध्यक्ष बनाने के साथ ही यह भी तय किया गया कि राजीव शुक्ला अपने उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। वहीं, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अध्यक्ष रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष बन सकते हैं। उनका केएससीए कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है।

    देवजीत सैकिया सचिव बने रहेंगे, जबकि प्रभतेज भाटिया संयुक्त सचिव होंगे। अरुण सिंह धूमल को एक बार फिर आईपीएल चेयरमैन बनाए जाने की उम्मीद है।

    इन खिलाड़ियों को जिम्मेदारी

    इस बार बीसीसीआई में खिलाड़ियों को भी अहम भूमिकाएं दी गई हैं। पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा को राष्ट्रीय सीनियर चयन समिति में शामिल किया गया है, जहां वे एस शरत की जगह लेंगे। वहीं, शरत को जूनियर चयन समिति का चेयरमैन बनाया जाएगा। इसके अलावा, पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह सुब्रतो बनर्जी की जगह चयन समिति में शामिल होंगे।

    BCCI टीम की लिस्ट

    28 सितंबर को होने वाली एजीएम में इन नामों पर औपचारिक मुहर लगेगी।

    ये होंगे बीसीसीआई के नए पदाधिकारी

    • अध्यक्ष, मिथुन मन्हास

    • उपाध्यक्ष, राजीव शुक्ला

    • कोषाध्यक्ष, रघुराम भट्ट

    • सचिव: देवजीत सैकिया

    • संयुक्त सचिव: प्रभतेज भाटिया

    • आईपीएल चैयरमैन: अरुण सिंह धूमल

    इस बदलाव के साथ BCCI की नई टीम तैयार हो गई है, जिसमें खिलाड़ियों और प्रशासकों दोनों को जगह दी गई है।

    यह भी पढ़ें- जेवलिन थ्रो में सचिन यादव का जलवा, नीरज चोपड़ा और नदीम को पछाड़ा... विश्व स्तर पर बढ़ी चर्चा, जानिए अगला लक्ष्य

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.