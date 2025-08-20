Asia Cup 2025: क्या नहीं होगा IND vs PAK मैच , सुनील गावस्कर ने कह दी बड़ी बात

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर। अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाना है। हालांकि इस हाई-वोल्टेज मैच को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई पूर्व खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है और फैंस से अपील भी की है।
पहलगाम हमले के बाद विरोध तेज
अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 22 लोगों की मौत के बाद भारत में पाकिस्तान का हर स्तर पर विरोध किया जा रहा है। खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है। इंग्लैंड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में इंडिया चैंपियंस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दो बार खेलने से इनकार कर दिया था।
खिलाड़ियों के हाथ बंधे हुए हैं: गावस्कर
गावस्कर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि खिलाड़ियों के हाथ इस मामले में बंधे होते हैं क्योंकि वे बीसीसीआई और सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा,
"अगर सरकार ने फैसला कर लिया है तो खिलाड़ियों को दोषी ठहराना गलत होगा। वे बीसीसीआई से अनुबंधित हैं और सरकार के निर्देशों पर ही खेलते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "अगर सरकार कहती है खेलना है तो वे खेलेंगे, और अगर सरकार कहेगी नहीं खेलना तो उसी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।"
मना करने की संभावना से इनकार नहीं
जब गावस्कर से पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर सकता है तो उन्होंने इसे नकारा नहीं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अंतिम फैसला पूरी तरह से सरकार और बीसीसीआई पर निर्भर करता है।
