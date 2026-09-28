Asian Games 2026: भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच रद्द, मुकाबले में बिना गेंद फेंके सेमीफाइनल में टीम इंडिया की एंट्री, जानिए पूरा नियम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला रद्द हो गया। मैद रद्द होने के बावजूद टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। सोमवार 28 सितंबर को एशियन गेम्स में क्रिकेट का एक भी मैच नहीं खेला जा सका।

बारिश की वजह से पहले पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच मुकाबला नहीं खेला गया था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया एशियन गेम्स में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करेगी और अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत देखने को मिलेगी।