मुस्ताफिजुर रहमान विवाद के बाद बड़ा फैसला, बांग्लादेश सरकार ने IPL 2026 प्रसारण पर लगाई रोक

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट को लेकर तनाव लगातार गहराता जा रहा है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman Controversy) को आईपीएल 2026 Bangladesh Ban IPL 2026 Broadcast) से बाहर किए जाने के बाद अब बांग्लादेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बांग्लादेश में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को स्पष्ट किया था कि लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगी। बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को इस फैसले का कारण बताया था।
आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया था। इसके बाद भारत-बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों में तनाव और बढ़ गया। अब इसी कड़ी में बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है।
मुस्ताफिजुर रहमान बीते कुछ दिनों से लगातार विवादों में रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे के बाद उन्हें आईपीएल 2026 से बाहर किया गया। आईपीएल 2026 में मुस्ताफिजुर को खरीदने को लेकर केकेआर विवादों में घिरी रही। इस मामले में कई कथावाचकों और राजनेताओं ने टीम के मालिक शाहरुख खान पर भी सवाल उठाए।
The decision of BCCI to exclude Bangladeshi cricketer Mustafizur Rahman from the Kolkata Knight Riders squad for the upcoming IPL, scheduled to begin on 26 March, has deeply hurt, saddened, and angered the people of Bangladesh. Under these circumstances, Bangladesh's I&B Ministry…
— ANI (@ANI) January 5, 2026
बीसीसीआई के अनुरोध के बाद केकेआर ने मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज किया। 26 मार्च से शुरू होने वाले आगामी आईपीएल से पहले बीसीसीआई के इस फैसले से बांग्लादेश में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला। इन हालातों को देखते हुए बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले आदेश तक देश में आईपीएल के सभी मैच और उससे जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- पाकिस्तान की राह पर चली बांग्लादेश टीम, T20 World Cup 2026 के मैच अब भारत नहीं, इस देश में होंगे!