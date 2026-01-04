मेरी खबरें
    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 04:39:31 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 04:39:31 PM (IST)
    भारत नहीं आएगा बांग्लादेश! विश्व कप से नाम वापस लेने का फैसला, द्विपक्षीय सीरीज पर भी संकट
    भारत नहीं आएगा बांग्लादेश!

    HighLights

    1. राजनीतिक तनाव का क्रिकेट पर साया
    2. टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा स्थगित
    3. केवल न्यूट्रल वेन्यू पर भिड़ेंगी दोनों टीमें?

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में उपजी भारी कड़वाहट और राजनीतिक तनाव के बाद अब खेल के मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच बढ़ते गतिरोध के कारण अब न केवल खिलाड़ियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है, बल्कि विश्व कप के समीकरण भी पूरी तरह बदल गए हैं। यहां इस पूरे घटनाक्रम का विस्तृत विवरण दिया गया है:

    मुस्तफिजुर रहमान की NOC रद्द

    बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा कड़ा फैसला लेते हुए तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने के लिए दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह फैसला बीसीबी के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के बाद लिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अब मुस्तफिजुर इस साल आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले बीसीसीआई ने भी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर केकेआर (KKR) से मुस्तफिजुर को टीम से बाहर करने को कहा था।


    भारत आने से BCB का इनकार

    खबरों के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी टीम आगामी विश्व कप के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। बीसीबी ने पहले सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए आईसीसी (ICC) और बीसीसीआई को पत्र लिखने का विचार किया था, लेकिन बाद में बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से भारत न जाने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से आईसीसी के टूर्नामेंट शेड्यूल पर गहरा असर पड़ना तय है।

    विश्व कप में बांग्लादेश का प्रभावित शेड्यूल

    बांग्लादेश को अपने शुरुआती मैच कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों में खेलने थे, जिन पर अब अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं:

    • 7 फरवरी: बनाम वेस्टइंडीज (कोलकाता)

    • 9 फरवरी: बनाम इटली (कोलकाता)

    • 14 फरवरी: बनाम इंग्लैंड (कोलकाता)

    • 17 फरवरी: बनाम नेपाल (मुंबई)

    भारत-बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों में 'पाकिस्तानी' दौर

    मौजूदा हालात को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध अब उसी राह पर जाते दिख रहे हैं जैसे भारत-पाकिस्तान के संबंध रहे हैं। बीसीसीआई ने भी सुरक्षा कारणों से अपनी टीम के बांग्लादेश दौरे को स्थगित करने का मन बना लिया है और इस पर अंतिम मुहर भारत सरकार की अनुमति के बाद लगेगी।

    विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में दोनों टीमें द्विपक्षीय सीरीज खेलने के बजाय केवल वैश्विक टूर्नामेंटों (ICC events) में किसी तटस्थ स्थान (Neutral Venue) पर ही एक-दूसरे के खिलाफ खेलती नजर आएंगी।

