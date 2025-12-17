Cameron Green: IPL Auction में 25.20 करोड़ की बोली के अगले ही दिन 'डक' पर आउट, फैंस ने लिए मजे!

मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 05:52:13 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 05:52:13 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2026 की नीलामी में इतिहास रचने वाले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए पिछला 24 घंटा किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं रहा। ऑक्शन में रिकॉर्डतोड़ रकम हासिल करने के ठीक अगले दिन ग्रीन मैदान पर बुरी तरह फ्लॉप रहे, जिससे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है।

    IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

    कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारी-भरकम 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसके साथ ही उन्होंने मिचेल स्टार्क को पछाड़कर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया। केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स से कड़ी टक्कर ली थी।


    एशेज में '0' पर लौटे पवेलियन

    ऑक्शन की खुशी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एडिलेड ओवल में खेले जा रहे एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में ग्रीन का बल्ला खामोश रहा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ग्रीन अपना कैच थमा बैठे। वह महज 2 गेंद खेलकर 'डक' (शून्य) पर आउट हुए। 25 करोड़ के खिलाड़ी को इस तरह आउट होते देख फैंस दंग रह गए और केकेआर की किस्मत पर चुटकी लेने लगे।

    KKR फैंस के लिए दिया था संदेश

    शून्य पर आउट होने से कुछ घंटे पहले ही ग्रीन ने एक वीडियो जारी कर अपनी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, "हैलो KKR फैंस, मैं इस साल कोलकाता का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। ईडन गार्डन्स के माहौल को महसूस करने का इंतजार है। Ami KKR।"

    हालांकि, तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 326/8 का सम्मानजनक स्कोर बना लिया है, लेकिन चर्चा केवल ग्रीन के 'जीरो' की हो रही है।

