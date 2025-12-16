मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा का सितारा IPL में चमका, RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा, आरसीबी को मिला 'फुल पैकेज' खिलाड़ी

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 08:32:01 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 08:32:01 PM (IST)
    छिंदवाड़ा का सितारा IPL में चमका।

    HighLights

    1. छिंदवाड़ा का बेटा मंगेश यादव आईपीएल में RCB से खेलेगा
    2. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा
    3. यॉर्कर और विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण मिली बड़ी रकम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर/छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट टीम का सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऑलराउंडर मंगेश यादव आईपीएल के नए सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। मंगलवार को आईपीएल ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने उसे 5 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा है।

    यह पहला मौका होगा, जब मंगेश यादव आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। मंगेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बल्लेबाज हैं और बतौर ऑलराउंडर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह छिंदवाड़ा जिले के लिए गौरव की बात है कि आईपीएल में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्रिकेट प्रेमी खेलते हुए देखेंगे।


    RCB से खेलेंगे मंगेश यादव

    आईपीएल 2026 की नीलामी में 23 वर्षीय मंगेश यादव अचानक सुर्खियों में आ गए। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच जबरदस्त बोली जंग देखने को मिली। आखिरकार RCB ने 5.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम खर्च कर इस युवा भारतीय गेंदबाज को अपने खेमे में शामिल कर लिया। वहीं SRH ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी बोली 5 करोड़ रुपये से आगे नहीं बढ़ सकी।

    एमपी के ऑलराउंडर है मंगेश

    मध्य प्रदेश से आने वाले मंगेश यादव बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने की काबिलियत भी रखते हैं। बाएं हाथ के पेसर होने के कारण फ्रेंचाइजियों की नजरें उन पर टिकी थीं। उनका बेस प्राइस महज 30 लाख रुपये था, लेकिन नीलामी में RCB ने उन पर बेस प्राइस से करीब 17 गुना ज्यादा रकम लुटा दी।

    घरेलू क्रिकेट में उनका शानदार प्रदर्शन रहा

    मंगेश पर लगी इस ऊंची बोली के पीछे घरेलू क्रिकेट में उनका शानदार प्रदर्शन रहा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने गेंद से प्रभाव छोड़ा और साथ ही एक पारी में 28 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता भी दिखाई। इसके अलावा MP टी20 लीग 2025 में मंगेश ने 14 विकेट झटककर खुद को सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में स्थापित किया, जिससे उनकी पहचान तेजी से बनी।

    गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर

    बूची बाबू टूर्नामेंट में पंजाब के खिलाफ खेली गई 75 रनों की विस्फोटक पारी ने भी चयनकर्ताओं और आईपीएल टीमों का ध्यान खींचा। मंगेश दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर माने जाते हैं। डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर भी उनकी बड़ी ताकत है।

    ‘फुल पैकेज’ खिलाड़ी मंगेश यादव

    कुल मिलाकर मंगेश यादव को एक ‘फुल पैकेज’ खिलाड़ी कहा जा सकता है जो पावरप्ले से लेकर डेथ ओवर तक असरदार गेंदबाजी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर टीम के लिए उपयोगी रन भी जोड़ सकता है। यही वजह है कि आईपीएल 2026 की नीलामी में वह करोड़पति बने और RCB ने उन्हें भविष्य का अहम खिलाड़ी मानकर अपने साथ जोड़ा।

