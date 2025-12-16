छिंदवाड़ा का सितारा IPL में चमका, RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा, आरसीबी को मिला 'फुल पैकेज' खिलाड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर/छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट टीम का सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऑलराउंडर मंगेश यादव आईपीएल के नए सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। मंगलवार को आईपीएल ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने उसे 5 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा है।

यह पहला मौका होगा, जब मंगेश यादव आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। मंगेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बल्लेबाज हैं और बतौर ऑलराउंडर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह छिंदवाड़ा जिले के लिए गौरव की बात है कि आईपीएल में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्रिकेट प्रेमी खेलते हुए देखेंगे।

RCB से खेलेंगे मंगेश यादव आईपीएल 2026 की नीलामी में 23 वर्षीय मंगेश यादव अचानक सुर्खियों में आ गए। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच जबरदस्त बोली जंग देखने को मिली। आखिरकार RCB ने 5.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम खर्च कर इस युवा भारतीय गेंदबाज को अपने खेमे में शामिल कर लिया। वहीं SRH ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी बोली 5 करोड़ रुपये से आगे नहीं बढ़ सकी। एमपी के ऑलराउंडर है मंगेश मध्य प्रदेश से आने वाले मंगेश यादव बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने की काबिलियत भी रखते हैं। बाएं हाथ के पेसर होने के कारण फ्रेंचाइजियों की नजरें उन पर टिकी थीं। उनका बेस प्राइस महज 30 लाख रुपये था, लेकिन नीलामी में RCB ने उन पर बेस प्राइस से करीब 17 गुना ज्यादा रकम लुटा दी।