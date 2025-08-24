Cheteshwar Pujara Announces Retirement: भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास की घोषणा की, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

मेरी खबरें
    Breaking news: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara Retirement) ने 24 अगस्त 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए आखिरी बार 2023 विश्व टेस्ट चैंपियंस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में खेला था।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 11:48:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 11:52:43 AM (IST)
    चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास।

    1. भारतीय बल्लेबाज़ चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास की घोषणा की
    2. 2023 विश्व टेस्ट चैंपियंस फाइनल में खेला था देश के लिए आखिरी मैच
    3. सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट कर दी सूचना।

    डिजिटल डेस्क: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara Retirement) ने 24 अगस्त 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। 36 वर्षीय पुजारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय जर्सी पहनने और राष्ट्रगान गाने के अनुभव को अविस्मरणीय बताया।

    चेतेश्वर पुजारा का सफरनामा

    चेतेश्वर पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रहा, जहां उन्होंने 521 रन बनाकर भारत की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुजारा ने 5 वनडे भी खेले, लेकिन उनका ध्यान हमेशा टेस्ट क्रिकेट पर रहा।

    घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र और काउंटी क्रिकेट में ससेक्स के लिए खेलते हुए, पुजारा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 66 शतक और 18 दोहरे शतक बनाए, जो उन्हें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के साथ शीर्ष भारतीयों में शामिल करता है। चेतेश्वर पुजारा की धैर्यपूर्ण और रक्षात्मक बल्लेबाजी ने उन्हें आधुनिक युग का 'दीवार' बनाया।

    हालांकि, 2023 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। प्रशंसकों और क्रिकेटरों ने उनके योगदान को सराहा, और पुजारा ने भविष्य में क्रिकेट से जुड़े रहने की इच्छा जताई।

    'शब्दों में बयां करना मुश्किल'

    पुजारा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि टीम इंडिया की जर्सी पहनना, राष्ट्रीय गान गाना, हर मैच में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा, "राजकोट से निकले एक छोटे से लड़के ने अपने माता-पिता के साथ सितारों पर पहुंचने जैसा लक्ष्य रखा और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा। तब मुझे नहीं पता था कि ये खेल मुझे इतना कुछ देगा- अमूल्य मौके, अनुभव, वजह, प्यार और इन सबसे ज्यादा अपने राज्य-देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका।"

