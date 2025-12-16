IPL 2026 Auction: इंदौर के वेंकटेश अय्यर को लगा करोड़ों का झटका, ₹16.75 करोड़ का हुआ नुकसान, ऑक्शन में RCB ने खरीदा

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय ऑलराउंडर और इंदौर के रहने वाले वेंकटेश अय्यर से आईपीएल-2026 की नीलामी (IPL 2026 Auction) में बड़ी रकम मिलने की उम्मीद की जा रही थी। माना जा रहा था कि पिछली नीलामी की तरह इस बार भी फ्रेंचाइजियां उन पर जमकर पैसा लुटाएंगी। हालांकि उन्हें खरीदार तो मिला, लेकिन कीमत उम्मीद से काफी कम रही और इसी वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा।
नीलामी में जब वेंकटेश अय्यर का नाम आया तो उनकी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमें उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती थीं, लेकिन आखिरकार आरसीबी ने बाजी मारते हुए 7 करोड़ रुपये में उन्हें खरीद लिया। यह रकम वेंकटेश के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हुई।
दरअसल, वेंकटेश अय्यर को यह नुकसान पिछले सीजन के मुकाबले हुआ है। आईपीएल-2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। वहीं इस बार उन्हें सिर्फ 7 करोड़ रुपये मिले, यानी सीधे तौर पर 16.75 करोड़ रुपये कम। पिछले सीजन में उनके प्रदर्शन से टीम को जितनी उम्मीद थी, वे उस पर खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 142 रन बनाए, जिसके चलते केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया। नीलामी में कोलकाता ने दोबारा उन्हें खरीदने की कोशिश तो की, लेकिन ज्यादा बोली लगाने से पीछे हट गई।
आईपीएल करियर में यह पहली बार होगा जब वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के अलावा किसी और टीम की जर्सी में नजर आएंगे। उन्होंने अपने आईपीएल सफर की शुरुआत 2021 में केकेआर के साथ की थी। पहले ही सीजन में उन्होंने 10 मैचों में 370 रन बनाकर अपनी पहचान बनाई, जिसमें चार अर्धशतक शामिल थे। हालांकि अगले सीजन में उनका प्रदर्शन गिरा और 12 मैचों में वह सिर्फ 182 रन ही बना सके।
2023 में वेंकटेश ने 14 मैचों में 404 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक और एक शतक शामिल रहा। 2024 में उन्होंने 15 मैचों में 370 रन बनाते हुए केकेआर को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई और चार अर्धशतक जड़े। लेकिन पिछला सीजन उनके लिए बेहद निराशाजनक रहा।
अब तक वेंकटेश अय्यर आईपीएल में 62 मैच खेल चुके हैं और उनके नाम 1468 रन दर्ज हैं, जिसमें एक शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। आईपीएल-2026 में आरसीबी के लिए खेलते हुए वह अपने प्रदर्शन से न सिर्फ टीम का भरोसा जीतना चाहेंगे, बल्कि पिछली नीलामी में हुए नुकसान की भरपाई भी करना चाहेंगे।